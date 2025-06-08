Булыкин: «Ситуация с Николичем портит имидж всего российского футбола»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
Николич был идеальным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА, учитывая весну и результаты команды. Теперь армейцам нужно искать из тех, кто свободен. Не факт, что с другим тренером у армейцев получатся такие же результаты и такая же «химия» с футболистами. Я уже огорчён этой ситуацией. Она портит имидж не только клуба, но и всего российского футбола. Такого происходить не должно.
ЦСКА занял третье место в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.
Может он полный "комплект" хочет собрать....
Может он полный "комплект" хочет собрать....
Булыкин сам портил имидж российского футболера поймав звезду, ходьбой по кабакам, пати и прочим вечеринкам. Хорошо что вовремя за ум взялся и не совсем угробил свою карьеру.)
Булыкин сам портил имидж российского футболера поймав звезду, ходьбой по кабакам, пати и прочим вечеринкам. Хорошо что вовремя за ум взялся и не совсем угробил свою карьеру.)