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Булыкин: «Ситуация с Николичем портит имидж всего российского футбола»

вчера, 22:57

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

Николич был идеальным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА, учитывая весну и результаты команды. Теперь армейцам нужно искать из тех, кто свободен. Не факт, что с другим тренером у армейцев получатся такие же результаты и такая же «химия» с футболистами. Я уже огорчён этой ситуацией. Она портит имидж не только клуба, но и всего российского футбола. Такого происходить не должно.

ЦСКА занял третье место в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:18, ред.
В столице есть ещё пара клубов в РПЛ в которых Николич не работал....и не одаривал титулом....
Может он полный "комплект" хочет собрать....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
Не Булыкину про имидж рассказывать
cdxhqp9xjpsj
cdxhqp9xjpsj
вчера в 23:56
Ерунду какую-то сказал, не подумав.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Насчёт имиджа - вряд ли его можно уже так уж сильно испортить...)
протон
протон
вчера в 23:08
Да сюда любой иностранный тренер приезжает получить денег (в т.ч. за разрыв контракта с выплатой неустойки) и уехать побыстрее, только Божович бегал по всем клубам, чтобы больше денег стрясти (про российских тренеров в этом аспекте вообще молчу).
Булыкин сам портил имидж российского футболера поймав звезду, ходьбой по кабакам, пати и прочим вечеринкам. Хорошо что вовремя за ум взялся и не совсем угробил свою карьеру.)
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