Булыкин: «Ситуация с Николичем портит имидж всего российского футбола»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слухи об уходе с поста главного тренера ЦСКА .

Николич был идеальным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА , учитывая весну и результаты команды. Теперь армейцам нужно искать из тех, кто свободен. Не факт, что с другим тренером у армейцев получатся такие же результаты и такая же «химия» с футболистами. Я уже огорчён этой ситуацией. Она портит имидж не только клуба, но и всего российского футбола. Такого происходить не должно.