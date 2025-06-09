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ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Тетрадзе покинет «Уфу» из-за низкой зарплаты

вчера, 22:25

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе не хочет продлевать контракт с башкирским клубом.

По информации источника, в прошлом сезоне Тетрадзе зарабатывал в «Уфе» менее 100 тысяч рублей в месяц при условии повышения зарплаты в случае сохранения прописки в Первой лиге. Тетрадзе выполнил задачу на сезон, и руководство «Уфы» предлагает ему продлить трудовой договор с повышением оклада до 250 тысяч. Однако специалист не хочет хочет работать на таких условиях, потому что другие тренеры зарабатывают минимум от 500 тысяч рублей.

«Уфа» заняла 15-е место в таблице Первой лиги. Во Вторую лигу вылетели «Алания», «Сокол» и «Тюмень».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
"Рыба ищет где глубже, а Омари где больше"...)))
Гость
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