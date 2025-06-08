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ЦСКА выпустил заявление по ситуации с возможным уходом Николича

вчера, 15:11

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что главный тренер «армейцев» Марко Николич согласовал контракт с АЕКом.

Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт». В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов. Мы понимаем, что в отсутствие информации выдвигаются разные версии, в частности, как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри. Поэтому ещё до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:34
Прям полностью понятно
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:03
В любом случае дыма без огня не бывает. В любом конфликте виноваты обе стороны.
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 21:45
Скорее всего Николич, объявил, что для достижения более высоких мест в чемпионате, нужны другие игроки, в ЦСКА сказали, что других игроков для Николаича нет, Николич отказался вписываться... Николича понимаю, если от тебя требуют результат, но не дают ресурсов, нужно отказываться.
Сп62
Сп62
вчера в 21:26
Очевидно, что в срочном порядке ведутся переговоры о заключении нового контракта на более выгодных условиях для Николича. Как только будет решение будет озвучена "совместная коммуникация".
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:24, ред.
Пресс-служба греческого АЕКа в комметарии для Odds.ru отреагировала на информацию о скором назначении на пост главного тренера Марко Николича.
Там то же говорят что пока ничего не могут сказать. о новом тренере.....
Все ждут следующей недели.....
drug01
drug01
вчера в 19:44
Остается только ждать новых сообщений!
cska1948
cska1948
вчера в 19:43
"...Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера."
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Из этой фразы лично мне стало ясно, что Николич от нас уходит.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Извините, не понял. Комментарий убрал, вам поставил лайк. Хорошо "обыграли" фамилию, а вот я не обратил на неё внимания. Чтобы в следующий раз дуракам наподобие меня было понятно, фамилию в слове выделяйте заглавными буквами. Всего доброго.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:10, ред.
Из текста этого дауна вытекает следующее:
"ЦСКА выступил с заявлением по Николичу о планировании заявления по Николичу."

Резюме. В клубе явно де*илы правят балом. В каких пробирках таких выращивают ("коммуниКАцируют"), непонятно.
Futurista
Futurista
вчера в 18:03
Сенатов Юрий 1...потому, что фамилия Брейдо...неужели трудно догадаться?)...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 17:44
Всё понятно. Николич действительно хочет уйти.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 17:16


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:04
Это с кем и на каком языке он сейчас разговаривал?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:02
Какие переговоры? Они готовят совместное интервью по этой ситуации чтобы нас всех типа успокоить
ABir
ABir
вчера в 16:45
Значит все же покинет Россию и ЦСКА
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:36
Некрасиво поступил Николич,НО-абсолютно понятно.Ему плевать на ЦСКА,болельщиков...Деньги решают и (была у него мечта-работать в серьёзном европейском клубе)-просто пожелаю удачи!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:26
Без комментариев. Подожду развития событий.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:15
Не слова, а бальзам на душу.

lotsman
lotsman
вчера в 16:07
"......Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию.........." - Простыми словами можно так сказать - Сейчас мы ведём переговоры с тренером и известим всех, как только решится этот вопрос.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 15:53
+++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
nk25mmtrsvcd
nk25mmtrsvcd
вчера в 15:48
Отпустите человека
Инсаров
Инсаров
вчера в 15:48, ред.
Брейдокоммуникация... Переводится так: "Пацаны, сами в непонятках, пока перетираем, позже маякнём".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:47, ред.
Вполне возможно за пятьдесят с лишним лет мну подзабыл кое какие правила, (повторение одинаковых слов, словосочетаний в предложениях - через пять предложений...), но то что есть слова синонимы помню...) Например: коммуникация - сообщение...)
Дым есть - будет и юбиляр...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:43
Табуртека высказалась бы более понятно. Не красят легендарный клуб комментарии этого человека.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:40
Прямо ребус какой то...) Хотели разьяснить , а получилось как всегда...)))
протон
протон
вчера в 15:39
Что бы брать титулы, все же необходимо делать пополнение и выполнять условия главного тренера. Хочет Пьянича и Жемалетдинова, так продлите, хочет нормального центрального нападающего, так найдите, не хочет балласт в виде бразильца и аргентинца, которые не влились, так согласовывайте состав и трансферы.
Ну не верю, что предложение от АЕКа ему свалилось на голову с бухты барахты. Обнадежил и ушел. ЦСКА опять возвращается в положение годичной давности, когда искал главного тренера заместо Федотова, но Кубок России все же в кармане.) Да и команда перестала бояться и стала вырывать победы, заместо Федотовского слива в концах матчей.
Игнашевич бы подошел, он все знает о ЦСКА, бывший армеец. Почему бы не попробовать на форс мажоре, футбол он ставит интересный, работает с тем материалом который есть, может находить недорогих и полезных. Березе давали шанс, пусть Игнашевич попробует.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:35
Слишком запутано, не стал читать до конца... Да, прав был барон Мюнхгаузен
nubom
nubom
вчера в 15:32
Объявления в аэропоту о задержки рейса. Не самый удачный перевод с англосакского ...
Futurista
Futurista
вчера в 15:18
Брейдовее ответа не слышал..."клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию" ))...бедный русский язык...
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