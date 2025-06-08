ЦСКА выпустил заявление по ситуации с возможным уходом Николича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что главный тренер «армейцев» Марко Николич согласовал контракт с АЕКом.
Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт». В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов. Мы понимаем, что в отсутствие информации выдвигаются разные версии, в частности, как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри. Поэтому ещё до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера.
Там то же говорят что пока ничего не могут сказать. о новом тренере.....
Все ждут следующей недели.....
Там то же говорят что пока ничего не могут сказать. о новом тренере.....
Все ждут следующей недели.....
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Из этой фразы лично мне стало ясно, что Николич от нас уходит.
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Из этой фразы лично мне стало ясно, что Николич от нас уходит.
"ЦСКА выступил с заявлением по Николичу о планировании заявления по Николичу."
Резюме. В клубе явно де*илы правят балом. В каких пробирках таких выращивают ("коммуниКАцируют"), непонятно.
"ЦСКА выступил с заявлением по Николичу о планировании заявления по Николичу."
Резюме. В клубе явно де*илы правят балом. В каких пробирках таких выращивают ("коммуниКАцируют"), непонятно.
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
Дым есть - будет и юбиляр...)
Дым есть - будет и юбиляр...)
Ну не верю, что предложение от АЕКа ему свалилось на голову с бухты барахты. Обнадежил и ушел. ЦСКА опять возвращается в положение годичной давности, когда искал главного тренера заместо Федотова, но Кубок России все же в кармане.) Да и команда перестала бояться и стала вырывать победы, заместо Федотовского слива в концах матчей.
Игнашевич бы подошел, он все знает о ЦСКА, бывший армеец. Почему бы не попробовать на форс мажоре, футбол он ставит интересный, работает с тем материалом который есть, может находить недорогих и полезных. Березе давали шанс, пусть Игнашевич попробует.)
Ну не верю, что предложение от АЕКа ему свалилось на голову с бухты барахты. Обнадежил и ушел. ЦСКА опять возвращается в положение годичной давности, когда искал главного тренера заместо Федотова, но Кубок России все же в кармане.) Да и команда перестала бояться и стала вырывать победы, заместо Федотовского слива в концах матчей.
Игнашевич бы подошел, он все знает о ЦСКА, бывший армеец. Почему бы не попробовать на форс мажоре, футбол он ставит интересный, работает с тем материалом который есть, может находить недорогих и полезных. Березе давали шанс, пусть Игнашевич попробует.)