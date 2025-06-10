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КОНКАКАФ отклонила заявку Гренландии на вступление в конфедерацию

вчера, 17:17

Сегодня члены организации единогласно проголосовали против заявки Футбольной ассоциации Гренландии на вступление в КОНКАКАФ.

Гренландия подала свою заявку в мае прошлого года. При этом ни одна гренландская команда еще не участвовала в официальных международных соревнованиях.

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Перевод с concacaf.com
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Все комментарии
catal
catal ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Насколько можно понять, Гренландия политически "присоединена" к Европе. А географически - к Северной Америке.
Гренландия одной из первых вступила в ЕС, но потом вышла, чтобы не терять бабки как государство "вне ЕС". Им бы определиться надо кто они, американцы или европейцы.
А то глядишь в Лиге Чемпионов УЕФА появятся великие арабские клубы из Гренландии.
протон
протон
вчера в 18:28
Интересно, на каком основании отказали - она находится в Западном полушарии, это территория КОНКАКАФ
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:33
УЕФА стоит взять пример с КОНКАКАФ... Может пришло время Великобритании оставить лишь одно место. Если Уэльс, Шотландия, Англия и Северная Ирландия хотят быть полноправными членами УЕФА, пусть позаботятся о собственной независимости.
Гость
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