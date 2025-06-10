КОНКАКАФ отклонила заявку Гренландии на вступление в конфедерацию

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вчера, 17:17

Сегодня члены организации единогласно проголосовали против заявки Футбольной ассоциации Гренландии на вступление в КОНКАКАФ .

Гренландия подала свою заявку в мае прошлого года. При этом ни одна гренландская команда еще не участвовала в официальных международных соревнованиях.