КОНКАКАФ отклонила заявку Гренландии на вступление в конфедерацию

Сегодня члены организации единогласно проголосовали против заявки Футбольной ассоциации Гренландии на вступление в КОНКАКАФ.
Гренландия подала свою заявку в мае прошлого года. При этом ни одна гренландская команда еще не участвовала в официальных международных соревнованиях.
Гренландия одной из первых вступила в ЕС, но потом вышла, чтобы не терять бабки как государство "вне ЕС". Им бы определиться надо кто они, американцы или европейцы.
А то глядишь в Лиге Чемпионов УЕФА появятся великие арабские клубы из Гренландии.
Гренландия одной из первых вступила в ЕС, но потом вышла, чтобы не терять бабки как государство "вне ЕС". Им бы определиться надо кто они, американцы или европейцы.
А то глядишь в Лиге Чемпионов УЕФА появятся великие арабские клубы из Гренландии.