«Ростов» назвал имя нового генерального директора

Новым генеральным директором «Ростова» назначен Игорь Гончаров, сообщает пресс-служба клуба. Также стало известно, что тренерский штаб команды во главе с продолжит работу в новом сезоне РПЛ .

Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», – сказал председатель совета директоров АО ФК «Ростов» Игорь Сорокин и поблагодарил Вадима Рыбакова за работу в клубе.