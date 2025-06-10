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«Ростов» назвал имя нового генерального директора

вчера, 19:45

Новым генеральным директором «Ростова» назначен Игорь Гончаров, сообщает пресс-служба клуба. Также стало известно, что тренерский штаб команды во главе с Джонатаном Альбой продолжит работу в новом сезоне РПЛ.

Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», – сказал председатель совета директоров АО ФК «Ростов» Игорь Сорокин и поблагодарил Вадима Рыбакова за работу в клубе.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Нам не привыкать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
Посмотрим, что из этого получиться.
Лица и знакомые и нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:47
Трудно Ростову придётся. Раздербанят его...
Гость
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