Бывший директор «Ливерпуля» назначен генеральным менеджером «Ювентуса»

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вчера, 21:18

«Ювентус» объявил о назначении Дамьена Комолли на должность генерального менеджера клуба.

Специалист присоединится к туринцам 4 июня 2025 года. Он будет отвечать за мужское футбольное направление, а также за маркетинговый и коммерческий отделы. Бывший защитник команды Джорджо Кьеллини будет подчиняться ему в качестве директора по футбольной стратегии.

Комолли занимал ключевые должности в таких известных клубах, как «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Тулуза», которая при нём вернулась во французскую Лигу 1 и выиграла Кубок Франции.