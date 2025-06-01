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Бывший директор «Ливерпуля» назначен генеральным менеджером «Ювентуса»

вчера, 21:18

«Ювентус» объявил о назначении Дамьена Комолли на должность генерального менеджера клуба.

Специалист присоединится к туринцам 4 июня 2025 года. Он будет отвечать за мужское футбольное направление, а также за маркетинговый и коммерческий отделы. Бывший защитник команды Джорджо Кьеллини будет подчиняться ему в качестве директора по футбольной стратегии.

Комолли занимал ключевые должности в таких известных клубах, как «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Тулуза», которая при нём вернулась во французскую Лигу 1 и выиграла Кубок Франции.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:23, ред.
Посмотрим что у него получится в Юве!
Гость
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