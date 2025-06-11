Анчелотти — о выходе Бразилии на чемпионат мира: «Болельщики довольны»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил выход команды на чемпионат мира-2026.
Думаю, мы провели хороший матч, очень хороший первый тайм. Мы хорошо контролировали мяч, но не всегда доводили дело до удара. Во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом, думаю, показали цельную игру, чему мы очень рады. Нам нужно упорно работать, остался один год до чемпионата мира, и важно показать хороший футбол в двух заключительных матчах. Болельщики довольны. Хочу поблагодарить их за тёплый приём. Мы тоже рады, теперь надо думать о будущем.
Бразильцы обыграли Парагвай в матче отборочного турнира со счётом 1:0 и обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Думаю в Бразилии на отборочный турнир смотрят не как на отбор, а как на простой турнир, так сказать подготовка к чемпионату мира.
10 команд из которых 6 точно выходят, а одна команда играет в стыках.
Это в Европе Италия может два турнира подряд пропустить, а то, что из южной Америки команды уровня Аргентины и Бразилии пропустят ЧМ местным болелам даже в страшном сне не приснится. Ну, по крайней мере еще несколько десятков лет.
Думаю в Бразилии на отборочный турнир смотрят не как на отбор, а как на простой турнир, так сказать подготовка к чемпионату мира.
10 команд из которых 6 точно выходят, а одна команда играет в стыках.
Это в Европе Италия может два турнира подряд пропустить, а то, что из южной Америки команды уровня Аргентины и Бразилии пропустят ЧМ местным болелам даже в страшном сне не приснится. Ну, по крайней мере еще несколько десятков лет.