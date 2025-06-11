Анчелотти — о выходе Бразилии на чемпионат мира: «Болельщики довольны»

Главный тренер сборной Бразилии оценил выход команды на чемпионат мира-2026.

Думаю, мы провели хороший матч, очень хороший первый тайм. Мы хорошо контролировали мяч, но не всегда доводили дело до удара. Во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом, думаю, показали цельную игру, чему мы очень рады. Нам нужно упорно работать, остался один год до чемпионата мира, и важно показать хороший футбол в двух заключительных матчах. Болельщики довольны. Хочу поблагодарить их за тёплый приём. Мы тоже рады, теперь надо думать о будущем.