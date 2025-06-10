Матч имени Гладышева. Россия разгромила Беларусь

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вчера, 22:38

Эксперименты Валерия Карпина продолжаются.

Отвыкнув за три года от официальных матчей, сборная России, кажется, окончательно осознала, что на нее не давят никакие турнирные обязательства. По сути, мы присутствуем при большом протяженном во времени эксперименте, который показывает, как могут играть команды, когда нет пресловутого морального или иного типа прессинга. Каждый матч воспринимается как отдельный поединок на поле. И это создает почву для открытого и даже бесшабашного футбола. Раскрепощенная игра способствует созданию опасных моментов, причем не только у ворот соперника. Конечно, эксперимент был бы чище, если бы в соперниках у такой сборной были оппоненты разного уровня – тогда можно было бы рассмотреть, где сказался простой класс, а где – тот самый настрой. Но мы поставлены в такие рамки искусственно, поэтому выбирать не приходится.

Зато удается хоть как-то порадоваться, если вместо условной сборной Брунея или Гренады из числа совсем уж заштатных, на горизонте появляются команды уровня Камеруна, Кении, Сербии или вот недавней Нигерии. Она, к слову, испортила самый успешный отрезок в истории сборной России, сыграв вничью с подопечными Валерия Карпина (1:1). К той игре россияне подошли с серией из восьми побед с разницей в счете 44:0. Она тянулась с осени 2023 года и игры против Кубы (8:0). Но раз уж оборвался такой рекордный забег, самое время удивить новым.

Теперь он стал индивидуальным, а не командным. За авторством Ярослава Гладышева.

Покер с поддержкой

Разгоняться динамовец стал с середины первого тайма. К этому времени белорусы показали свой боевой настрой, несколько раз пощекотали нервы Андрею Луневу и его защитникам. Но ответ россиян получился филигранным. Прострел Юрия Горшкова слева пропустил технично Иван Сергеев, а Гладышев вколотил мяч в сетку. Не прошло и четырех минут, как Ярослав стал автором дубля. Причем снова не без участия Сергеева. Теперь Иван пробивал издали, а Федор Лапоухов отразил мяч не лучшим образом – прямо перед собой, так что Гладышеву оставалось поразить пустые ворота. Как и в первом случае, ему противостоял в белорусской защите Павел Забелин, откровенно зевавший в этих эпизодах.

По истечении получаса встречи сборная России устроила новый перехват и быструю атаку, в которой обошлось почти без Ивана Сергеева. Ассист на Гладышева выдавал Сергей Пиняев, который слева у вратарской оказался с мячом. За 12 минут форвард «Динамо» оформил хет-трик и сразу вошел в историю – так быстро этого никому не удавалось сделать в сборной России. Еще к этому факту стоит добавить, что все три гола вообще стали первыми в карьере Гладышева в национальной команде, а он за нее проводил лишь второй поединок. Так что прямо сейчас у Ярослава сумасшедшее соотношение голов к проведенным минутам – четыре мяча в двух матчах. Да, был и четвертый, но уже во втором тайме.

Недолго с начала второго тайма пришлось ждать очередного гола сборной России. Сработал прессинг на левом фланге атаки, а также грубая ошибка вышедшего в перерыве у белорусов Валерия Бочерова. Он под давлением у своей штрафной не глядя отпасовал в сторону вратаря, который двинулся было навстречу, но ближе к мячу оказался Сергеев, который сориентировался мгновенно и в касание прострелил дальше, а Гладышеву оставалось поразить в упор пустые ворота – с этим он легко справился.

К слову, сразу же после этого Беларусь размочила счет. Причем получилась красивая комбинация с пасом пяткой от Валерия Громыко на Вадима Пигаса – и тот стал автором единственного гола хозяев. Сборная России, получается, пропустила во втором матче подряд. Это впервые все с того же 2023 года. Но по-прежнему продолжается беспроигрышная серия команды Валерия Карпина.

Уверенная поступь

Можно считать недавнюю ничью с Нигерией исключением из правил. Все же уровень соперников и особый расслабленный вайб сборной России позволяют ей держать высокий темп и уровень результатов. Последние девять из десяти матчей россияне выиграли с крупным счетом, а общая разница мячей поражает воображение – 49:2. В эту феерию удачно вписался и покер Гладышева, который стал всего лишь четвертым в истории национальной команды.

Конечно, всем памятны пять мячей в исполнении Олега Саленко в 1994 году, а также два покера Артема Дзюбы в 2015 и 2019 годах. Теперь к ним в компанию сходу влетел Гладышев. Что касается статистики по трем мячам и более, то тут любопытно, что уже в этом году такую отметку преодолевал Максим Глушенков, а теперь вот Ярослав. Ранее она не покорялась с 2019 года, когда хет-трик оформил Дзюба. И вот скажете, что тогда уровень сопротивления иным был, но те три мяча Артем забил сборной Сан-Марино.

Всего же у сборной России в истории есть 11 хет-триков – сюда мы включаем и покеры, и пента-трики, потому что они в себя уже включают три мяча. Что забавно, только одному футболисту удавалось сделать это не единожды. И это уже упомянутый Дзюба, который два раза забивал по четыре гола. Все остальные авторы делали это по разу. Но вот теперь у Гладышева есть шанс повторить успех, если учесть, что уровень соперников вряд ли сильно изменится, как и положение сборной России в ближайшие годы. Хотя и у Глушенкова ровно такие же шансы. Новые времена – что поделать.