Спаллетти подвёл итоги своей работы в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии оценил свой последний матч во главе итальянцев.

Сегодня у нас вновь возникли проблемы. Игроки были измотаны после окончания сезона. Но когда вы тренируете национальную команду, у вас не может быть никаких оправданий, потому что вы выбираете состав и можете его поменять, если он не работает. Игроки и тренер должны были изменить ситуацию, но я, к сожалению, этого не сделал. Кто бы ни пришёл после меня, он сделает то, что захочет – посмотрим, кого он выберет в состав.