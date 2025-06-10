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Спаллетти подвёл итоги своей работы в сборной Италии

сегодня, 00:38
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил свой последний матч во главе итальянцев.

Сегодня у нас вновь возникли проблемы. Игроки были измотаны после окончания сезона. Но когда вы тренируете национальную команду, у вас не может быть никаких оправданий, потому что вы выбираете состав и можете его поменять, если он не работает. Игроки и тренер должны были изменить ситуацию, но я, к сожалению, этого не сделал. Кто бы ни пришёл после меня, он сделает то, что захочет – посмотрим, кого он выберет в состав.

Италия обыграла Молдавию со счётом 2:0.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 11:41
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bw6bf5ygv87m
сегодня в 08:57
Кто то должен сделать лучше!
ujqm3ma2grt5
ujqm3ma2grt5
сегодня в 07:49
Итоги без славные для такой сборной как Италия
96fjtmhjpp72
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сегодня в 07:35, ред.
Не получилось у Спаллетти со сборной, но он себя еще проявит.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:25
Жаль Спала... хороший и думающий тренер...
sxkf8sf4t3ht
sxkf8sf4t3ht
сегодня в 07:11
Пора лысому на покой на газпрёмовскую пенсуху
2jz9ygp6ees8
2jz9ygp6ees8
сегодня в 06:58
Итог подвела сборная Норвегии: 3-0 не в пользу Лучано.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:29
Думаю что игры не было при нём от слова совсем
catal
catal
сегодня в 01:26
У тренеров довольно забавная судьба. Практически всегда уходить изгнанниками в поисках приюта. Гонимые. Где-то не получилось и выгнали - где-то получится на новом месте.
протон
протон
сегодня в 00:53
Лучано отдохнёт год-два и ещё успешный заход сделает в европейский футбол.
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