 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига наций 2024/2025

Роналду — о Мартинесе: «Он не заслуживает критики»

вчера, 16:56
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал главного тренера команды Роберто Мартинеса.

Это поколение заслуживает многого, особенно тренер. То, что о нём говорили, было несправедливо. Его часто критиковали, а он этого не заслуживает. Он тот тренер, который подходит сборной. Он вкладывает в тренировки и матчи огромную страсть. Учитывая то, что он не португалец, я ценю его ещё больше. Мы должны уважать его немного больше и позволить ему спокойно работать. После победы в таком турнире, над Германией и Испанией, необходимо отдать должное игрокам и тренерскому штабу.

Португальцы обыграли в финале Лиги наций сборную Испании (2:2, 5:3 по пенальти) и стали победителями турнира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Топ-сборная развалилась. Противоречивый специалист добивает «красных дьяволов»
Вчера, 16:20Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
Осинькин: «Считаю, что мы хорошо поработали в „Крыльях“»
Вчера, 13:40
Очередной трофей Роналду. Португалия выиграла Лигу наций
Вчера, 01:52Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Думфрис — о 0:5 в финале Лиги чемпионов: «До сих пор вздрагиваю во сне»
Вчера, 00:15
Дешам оценил победу сборной Франции над Германией
08 июня
Киммих: «Германия должна была вести 3:0 к шестой минуте в матче с Францией»
08 июня
 
Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:08
Критики находятся всегда! Даже у победителей. Не тех игроков вызвал, не того в основе выпустил, не достаточно искренне радовался...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:04
Какая может быть критика ,если он стал победителем лиги Наций.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 