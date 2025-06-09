Роналду — о Мартинесе: «Он не заслуживает критики»

Нападающий сборной Португалии поддержал главного тренера команды .

Это поколение заслуживает многого, особенно тренер. То, что о нём говорили, было несправедливо. Его часто критиковали, а он этого не заслуживает. Он тот тренер, который подходит сборной. Он вкладывает в тренировки и матчи огромную страсть. Учитывая то, что он не португалец, я ценю его ещё больше. Мы должны уважать его немного больше и позволить ему спокойно работать. После победы в таком турнире, над Германией и Испанией, необходимо отдать должное игрокам и тренерскому штабу.