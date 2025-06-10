Уэльс едва не перевернул матч с Бельгией. Камбэк с 0:3 прервал Де Брюйне

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вчера, 13:28

Топовый матч в квалификации ЧМ -2026.

Идеальные 30 минут

Конечно, по именам сборная Бельгии – фаворит и в матче с Уэльсом в частности, и группы J в целом. Поэтому то, что происходило в первые 30 минут встречи, никого не удивило. Начало матча для подопечных Руди Гарсии сложилось просто отлично – три мяча, деморализация соперника (кто бы мог подумать, что игра развернётся так). В первой же опасной атаке заработали пенальти, его реализовал Ромелу Лукаку.

К 20-й минуте «красные дьяволы» забили второй мяч. Шикарно расчертили атаку – Де Брюйне отдал Лукаку, тот в касание переправил на Тилеманса, ещё пара передач, забегание от Максима де Куйпера – и мяч после удара Юри летит в ближний угол. Винить вратаря валлийцев, конечно, можно – но лишь частично. Ближний угол – всегда вратарский. С другой стороны, команда элементарно не обозначила давление, не было никакой оборонительной структуры. При этом выпад бельгийцев не назовёшь реактивным. Уэльс не успел вернуться в оборону, хозяева этим воспользовались.

Почти сразу валлийцы получили шанс отыграться, но Зельс на последнем рубеже поймал кураж и потащил сначала удар в упор, а затем неудобный дальний. Вдобавок к этому «красные дьяволы» позднее довели счёт до разгромного – так что к 30-й минуте победитель, казалось, уже был известен. Уэльс оказался в тотальном нокауте.

Две идентичные ошибки могли стоить победы

То, что произошло дальше, можно объяснять по-разному. Но это очень напоминает то, что было на ЧМ -2022. Команду разорвали внутренние конфликты, футболисты рассорились между собой – и на поле стёрлась хоть какая-то модель игры. Тогда после минимальной победы над Канадой получили от Марокко (0:2) и ничего не смогли сделать с возрастной Хорватией (0:0).

С того момента атмосфера в раздевалке, скорее всего, почти не изменилась. Как следствие, «красные дьяволы» умудрились упустить преимущество в три мяча – и сделали это максимально нелепо. Валлийцы успели сократить отставание ещё до свистка на перерыв. В ворота Бельгии назначили пенальти, Уилсон оказался точен. Два следующих мяча – одна и та же ошибка хозяев.

Дважды у «красных дьяволов» провалился правый фланг обороны. На 51-й минуте вообще разгорелся пожар. Атака от ворот, валлийцы быстро прошли центр поля – простейшей стеночкой Джонсон и Уилсон оставили Тете и Фаэса за спиной на левом фланге, без сопротивления умчались в финальную треть. Онана опустился страховать, линия сместилась – без надзора оказался правый фланг, куда забежал Томас. Де Винтер отошёл слишком далеко и не успевал накрыть удар.

Второй мяч – опять де Винтер упустил Томаса из виду, тот получил заброс и переправил мяч в касание под удар Джонсону. К 70-й минуте всё пришлось начинать заново – только в этот раз психологическое преимущество оказалось за валлийцами.

Топ-матч Де Брюйне

Появление неопытного де Винтера и не самого надёжного Тете определило камбэк Уэльса – для Руди Гарсии хорошо, что он хотя бы додумался не убирать Кевина Де Брюйне. Полузащитник провёл отличный матч – множество атак «красных дьяволов» проходило через него. Кевин покрывал огромную площадь – мог смещаться на фланг и задавать ширину атакам, взять игру на себя и пойти в обыгрыш – именно так он заработал пенальти, который реализовал Ромелу.

Польза от плеймейкера не ограничивалась обводками и поиском момента для передачи – сам Кевин отлично чувствует момент, поэтому способен выдвинуться на завершение. Ещё в первом тайме он мог уводить бельгийцев в отрыв, когда при 2:0 увидел зону между защитниками. Открылся под передачу на ход от Доку – тогда чуть подвела точность, мяч прокатился в миллиметрах от штанги.

Зато в решающий момент любимчик Пепа Гвардиолы (и будущий футболист «Наполи») оказался точен. При 3:3, в самой концовке Кевин увидел пространство на левом фланге, защитники не замечали его перемещений. В то же время готовилась подача с правой бровки. Де Брюйне сам открылся на дальней штанге, получил передачу и замкнул без сопротивления.

Такие матчи аукнутся и Гарсии, и всей команде

Это был равный матч, нельзя сказать, что Бельгия наиграла на безоговорочную победу. Валлийцы отлично воспользовались шансом на камбэк при 0:3 – так «красные дьяволы» ещё и сами подарили сопернику два убойных момента. Разница в том, что в решающий момент у бельгийцев нашёлся элитный исполнитель, который может сам создать себе момент для убойного удара.

Так что, несмотря на победу, итоги июньских матчей для сборной Бельгии и Руди Гарсии лично неутешительны. Команду лихорадит даже с соперниками, которых она должна обыгрывать на классе. Ладно, с валлийцами в итоге забрали три очка. Но не всегда это будет получаться – и, например, в первом туре у «красных дьяволов» отобрала балл Северная Македония. Казахстан – тоже неуступчивый соперник, придётся тяжело. Одна-другая такая ошибка – и бельгийцы пролетят мимо мирового форума.

Наверняка это понимают и сами бельгийцы. А потому перед Руди Гарсией маячит угроза вылета. С самого начала в его кандидатуре были сомнения – специалист не убедил в «Наполи», согласился на работу в Саудовской Аравии ещё до того, как чемпионат заполонили мировые звёзды. Пока Бельгия на плаву, у Гарсии всё хорошо – но это ненадолго.