Карпин ответил на вопрос, насколько сильно изменилась наша сборная за год

Главный тренер сборной России оценил прогресс нашей команды за год.

Можно говорить, что мы прогрессируем на фоне Кубы или Брунея, но не надо обманывать самих себя. Надеюсь, хуже не стали. Мне кажется, что с каждой игрой и сбором футболисты быстрее вспоминают требования в атаке, обороне. Мне с этой стороны проще, да и для них хорошо. Почти всегда есть дебютанты, что радует. Радует, что они вписываются и не выпадают из игры.