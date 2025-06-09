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Карпин ответил на вопрос, насколько сильно изменилась наша сборная за год

вчера, 21:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил прогресс нашей команды за год.

Можно говорить, что мы прогрессируем на фоне Кубы или Брунея, но не надо обманывать самих себя. Надеюсь, хуже не стали. Мне кажется, что с каждой игрой и сбором футболисты быстрее вспоминают требования в атаке, обороне. Мне с этой стороны проще, да и для них хорошо. Почти всегда есть дебютанты, что радует. Радует, что они вписываются и не выпадают из игры.

Свой ближайший матч сборная России сыграет с Беларусью 10 июня. Ранее стало известно, кто из арбитров будет судить эту встречу.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:13
Наши играли также АБСОЛЮТНО НЕ оптимальным составом, поэтому рассуждения про второй состав сборной Нигерии в пользу бедных
y3wxbktr5zre
y3wxbktr5zre
сегодня в 04:39
Варится в собственном соку. Международные матчи совсем не того уровня, что надо.
xwtz4k5u7az6
xwtz4k5u7az6
вчера в 23:56
Насколько сильно и в какую сторону. Играть то играем, только вот с кем?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:25
О чём говорит этот человек, который считается главным тренером сборной России по футболу? Карпин устроил из главной команды страны проходной двор. Сколько игроков прошло через этот двор? Много, даже слишком много. Сформировал ли тренер костяк команды? Уверенно говорю - НЕТ. А ведь все эти люди, даже сыгравшие один-два матча, носят гордое звание Игрока сборной России по футболу. Нам ещё аукнется "эпоха Карпина" с его странными подходами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:15
"Прогресс" был сильно заметен в игре со вторым составом Нигерии. Забить не сумели, они автогол сделали , а дальше типичная пенка Моти. Все по прежнему. Стабильно и глухо. Это не сборная из которой все бегут под предлогом травм и болячек. Карпуша, хватит себя обманывать. Нет у РФ сборной. Все
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
С равными по силе командами стали буксовать...
cq5dh4v6n2xr
cq5dh4v6n2xr
вчера в 21:05
Она меняется от матча к матчу, состав тасуется основы как таковой нет
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