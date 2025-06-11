Вахания подвёл итоги матчей сборной России против Нигерии и Беларуси

Защитник сборной России подвёл итоги двух товарищеских матчей, которыми российская команда завершила сезон.

Мне кажется, всё прошло достаточно неплохо. Хотелось бы выиграть в обоих матчах, но всё‑таки мы проверили себя против серьёзного соперника и выглядели неплохо. Карпин сказал нам, что в сентябре встретимся, и пожелал удачи. Конечно, есть небольшая усталость от сезона. Хочется перезагрузиться. Отдохнём и с новыми силами обратно. Планы на отпуск? Отдыхать!