Лисакович: «Жду Россию на международной арене»

Футболист сборной Беларуси ждёт возвращения сборной России в официальные турниры.

Всех ребят знаю. У них и сборная хорошая. Просто они играют сейчас в такой ситуации. Желаю им удачи и жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе. Матчи со сборной России – это матчи с топ-сборной. А как по-другому? Если они на чемпионате мира до четвертьфинала дошли. Пусть и в 2018 году это было, всё равно. У нас есть такой результат? Нет. Мы ни на одном чемпионате мира не играли. Что надо сделать сборной Беларуси, чтобы добиться такого результата, не знаю. Задавайте эти вопросы руководству и федерации.