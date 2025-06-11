 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

Лисакович: «Жду Россию на международной арене»

вчера, 10:07
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футболист сборной Беларуси Виталий Лисакович ждёт возвращения сборной России в официальные турниры.

Всех ребят знаю. У них и сборная хорошая. Просто они играют сейчас в такой ситуации. Желаю им удачи и жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе. Матчи со сборной России – это матчи с топ-сборной. А как по-другому? Если они на чемпионате мира до четвертьфинала дошли. Пусть и в 2018 году это было, всё равно. У нас есть такой результат? Нет. Мы ни на одном чемпионате мира не играли. Что надо сделать сборной Беларуси, чтобы добиться такого результата, не знаю. Задавайте эти вопросы руководству и федерации.

Беларусь уступила России в товарищеском матче со счётом 1:4.

Подписывайся в ВК
Все новости
Команда-открытие ЧМ-2014 в шаге от мундиаля. Колумбия остановила Аргентину с Месси и Альваресом
Вчера, 09:55Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Вахания подвёл итоги матчей сборной России против Нигерии и Беларуси
Вчера, 09:15
Антон Миранчук оценил матч сборной России против Беларуси
Вчера, 08:31
Анчелотти — о выходе Бразилии на чемпионат мира: «Болельщики довольны»
Вчера, 08:18
Матч имени Гладышева. Россия разгромила Беларусь
10 июняСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Уэльс едва не перевернул матч с Бельгией. Камбэк с 0:3 прервал Де Брюйне
10 июняМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
 
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 12:02
Ждать придётся очень долго.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:37
А в 1966 в Англии на ЧМ были 4 ми, а в 1960 взяли Кубок Европы, в 1961 были вторыми в том же Кубке и что? Англия вообще только 1 трофей взяла в 1966 г, став чемпионом мира ! Какое это имеет отношение к сегодняшнему времени? Судя по игре. всем игрокам надо сменить род деятельности и чем раньше, тем лучше!
n7yv8ehkca34
n7yv8ehkca34
вчера в 10:10
Мы все тоже давно ждём
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 