Команда-открытие ЧМ-2014 в шаге от мундиаля. Колумбия остановила Аргентину с Месси и Альваресом

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вчера, 09:55

Колумбия могла выигрывать.

Скалони выбрал форварда «Атлетико»

У сборной Аргентины богатейший выбор в атаке. «Бело-голубые» имеют в составе сразу трёх топ-форвардов. Лионель Месси – безальтернативный вожак команды, ему место в составе всегда найдётся, поскольку футболист в любом возрасте делает разницу. Он закрывает фланг, так что на острие у Скалони остаётся выбор между Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом.

Эти разборки длятся с мундиаля в Катаре – тот турнир форвард «Интера» провёл слабо, молодой талант закрепился в старте. С тех пор преимущество несколько раз переходило от одного к другому. Лаутаро даёт Аргентине опыт – нападающий вот уже семь сезонов считается лидером «нерадзурри». За это время он выиграл два титула, дважды был в финале ЛЧ . И в плане игровых качеств это топ-футболист.

Что касается Альвареса – это настоящий универсал. Лучший показатель его качеств – футболиста захотел к себе в команду Пеп Гвардиола, главный любитель разноплановых форвардов. Хулиан отлично понимал требования испанца, но расцвёл уже в «Атлетико» (в «Сити», конкурируя с Холандом, был в заранее проигрышном положении).

Мартинес блеснул на Кубке Америки, но потом снова растерял форму – вдобавок минувший сезон для него сложился скверно. В то же время Альварес уже длительное время остаётся ключевой фигурой в атаке «бело-голубых». Только в этом году он помог аргентинцам обыграть Уругвай (1:0, у Альвареса голевая), приложился к разгрому Бразилии (4:1, у Хулиана – гол) и сотворил победный мяч с Чили (1:0). Так что выбор в его пользу на игру с Колумбией был очевиден.

У «кофейщиков» чёрная полоса после Кубка Америки

Колумбийцы показали свой пик на Кубке Америки. Команду никто не ждал в борьбе за трофей. При этом по итогам групповой стадии «кофейщики» сенсационно вышли в плей-офф с первого места – команда обыграла Коста-Рику с Парагваем, а в главном матче на этом этапе против Бразилии забрала ничью. Ещё удивительнее победа над Уругваем в полуфинале – «небесно-голубые» тогда были в прайме. Колумбийцы неожиданно добрались до финала – и несмотря на поражение от Аргентины, это уже был успех.

Правда, с тех пор незаметно начался спад. «Кофейщики» до конца 2024 года успели потерять очки с Перу, Боливией, Уругваем и Эквадором (из приятного – обыграли Аргентину). В 2025 году у Колумбии до сих пор ни одной победы. Год начался с поражения от Бразилии, дальше поделили очки с Парагваем, а в первом июньском матче сыграли вничью с Перу. «Кофейщики» идут на последней строчке, которая даёт прямую путёвку на ЧМ -2026, Венесуэла дышит в спину – любая потеря очков может оказаться критической.

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Аргентина ожидаемо играла первым номером – в эти 90 минут команда владела мячом 63% времени. Но колумбийцам такой сценарий оказался тоже выгоден. Команды обменивались атаками – после момента у Месси в самом начале игры Луис Диас выходил на удар (его закрыли), потом забивать могли тот же Луис и Мачадо, ответ Аргентины – проход Лео к правой части штрафной и удар Хулиана Альвареса из-за штрафной.

Вот дальше всё и пошло не по плану. Аргентинцы оказались в положении догоняющих – сработала ставка Нестора Лоренсо. У наставника Колумбии на острие всегда был выбор между двумя фактурными топ-форвардами: Кордобой и Дураном. Первый покинул сборную ранее из-за травмы, у второго перебор жёлтых карточек. На этот матч Лоренсо поставил на острие профильного вингера Луиса Диаса – он-то и вывел Колумбию вперёд. Вскрыл левый фланг и со смещением в центр пробил в дальний угол.

Дальше тучи только сгущались – на 30-й минуте отменили гол Энцо Фернандеса из-за офсайда у Месси, а во втором тайме подопечные Лионеля Скалони вообще остались в меньшинстве. Фернандес попал шипами по голове Кастаньо и получил красную. На то, чтобы в меньшинстве отыграться с 0:1, оставалось всего 20 минут.

В решающий момент на первый план вышел прогрессирующий вингер Тьяго Альмада. Футболист своими результативными действиями уже принёс команде победу над Уругваем и Чили. Теперь на 81-й минуте он положил в дальний угол.

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Ничья с шестой командой отбора – не лучший результат Аргентины. С другой стороны, при таком развитии событий хорошо, что хотя бы балл удалось вырвать. «Бело-голубые» в любом случае уже гарантировали себе путёвку на чемпионат мира-2026. А вот для Колумбии бой продолжается. «Кофейщики» уже чувствуют вкус камбэка – коллектив не смог выйти на мировой форум в 2022 году. Теперь же колумбийцы в трёх очках от второго места.