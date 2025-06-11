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«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Сергеева

вчера, 15:23

Московское «Динамо» начало переговоры с самарскими «Крыльями Советов» по поводу перехода нападающего Ивана Сергеева.

По информации источника, сам футболист заинтересован в трансфере, переговоры идут активно. Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявлял, что не станет удерживать игрока в случае взаимовыгодного предложения.

В прошедшем сезоне 30-летний Сергеев провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 мячей и оформил 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 20:18
всяко лучше Маухуба или Гомеса, если сравнивать атаку, главное потом всех втиснуть, Тюкавин выйдет, куда кого распределять, ну да не проблема, вон у Лички Лаксальта переквалифицировали, а Кутицкго по всему полю гоняли
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:14
В Динамо руководство частенько при принятии какого-либо серьёзного решения очень часто руководствуется не разумом, а эмоциями. Стоило только в одном матче впечатлится игрой связки двух нападающих в Сборной Гладышева и Серьгеева, как тут же возникло решение надо срочно это т тандем пробовать в Динамо. Но может я ошибаюсь и эта инициатива исходит от наставника Сборной, который уже на следующей неделе может быть назначен Главным тренером бело-синих.
Болейте за своих, а не про ив чужих!
Capral
Capral ответ 59ad34eq8c9h (раскрыть)
вчера в 17:38
Он его не загубит- они разные. Но если неправильно Сергеева использовать- пользы от него не будет. Я вот о другом думаю: как объединить Сергеева, Тюкавина и Гладышева? Ну положем, оставить Тюкавина на острие, в позиционном нападении, Гладышева в оттяжку- под нападающими, но тогда, где место найти Сергееву? Tолько, если заставить его курсировать от штрафной соперника к центру и обратно, так как он играл в Самаре. Вобщем, Карпину предстоит задача с тремя неизвестными, но интересная...
59ad34eq8c9h
59ad34eq8c9h
вчера в 17:23
Если он перейдёт в Динамо он загубит Гладышева!!!
Capral
Capral
вчера в 16:40, ред.
Ну тогда надо было и Осинькина приглашать- в нагрузку. Сергеев хорош только с Осинькиным, он его породил, он его знает. Сергеев- очень специфичный игрок, что и показал его футбол в Зените. Не знаю, может и Карпин его раскроет, но это под очень большим вопросом... Сергеев должен играть блуждающего форварда, но таким -он был только в Самаре, а как будет у Карпина, не знаю.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:05
Сергеев другого типа игрок, а Гладышев и Карраскаль нулевые
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:04
Странно, армейцы его проморгали
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:58
Сергеев в Динамо не нужен
hqgjbgcm66yk
hqgjbgcm66yk
вчера в 15:56
И правда не дело ему в Крыльях околачиваться
протон
протон
вчера в 15:51
Форвард конечно качественный, но зачем он в Динамо, если там в обойме как минимум 3 человека способных сыграть на его позиции (Тюкавин на восстановлении, Маухуб, Гладышев, Караскаль), либо продать Караскаля либо искать его на другой позиции.
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:42
Сергеев просто таки ДОЛЖЕН ставить Динамо условие: в довесок пусть заключают контракт с Осинкиным!)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:33
Сергеев был очень перспективным игроком, но тут вмешались большие деньги. Я думаю, что переход в Зенит сломал Ивану карьеру - он до сих пор не восстановил свой пиковый уровень. Правда денег он, видимо, много срубил. Что же делать? Сергеева ждёт тяжёлый выбор. А вот оставаться в Крыльях Советов ему точно не стоит.
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