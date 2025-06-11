«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Сергеева

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вчера, 15:23

Московское «Динамо» начало переговоры с самарскими «Крыльями Советов» по поводу перехода нападающего .

По информации источника, сам футболист заинтересован в трансфере, переговоры идут активно. Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявлял, что не станет удерживать игрока в случае взаимовыгодного предложения.

В прошедшем сезоне 30-летний Сергеев провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 мячей и оформил 3 голевые передачи.