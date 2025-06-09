ЦСКА перехватит Садулаева у «Краснодара» и «Зенита»

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вчера, 19:48

Полузащитник грозненского «Ахмата» может оказаться в ЦСКА .

По информации инсайдеров, армейцы всерьёз заинтересованы в игроке и готовы составить конкуренцию в борьбе за футболиста «Зениту» и «Краснодару».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Садулаев провёл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.