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ЦСКА перехватит Садулаева у «Краснодара» и «Зенита»

вчера, 19:48

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев может оказаться в ЦСКА.

По информации инсайдеров, армейцы всерьёз заинтересованы в игроке и готовы составить конкуренцию в борьбе за футболиста «Зениту» и «Краснодару».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Садулаев провёл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Датак
Датак ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:20
а ты заглядывал?)
другой вопрос - а нужен ли лече..? подвержен травмам,дриблинг у него часто бессмысленный...не сильнее нашего глебова, я считаю. но кирилл только в начале пути...
протон
протон
сегодня в 00:01
Количество удачных обводок в РПЛ за сезон.

1. Садулаев 133
2. Барко 122
3. Карраскаль 119
4. Боселли 109
5. Пиняев 107.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:36
Если откро́венно,то и не такие уж показатели у товарища...
28 игр и 3 гола? 4 ассиста? Куда он уйдет из команды, господа?
lotsman
lotsman
вчера в 21:20
А инсайдеры вообще то в курсе что Садулаев Зениту не нужен?)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:56
Конкурировать с Быками, а тем более с Зенитом не позволяет кошелёк ЦСКА )).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:46
Мы не настолько наивны чтобы радоваться слухам и сплетням. Никуда он не уйдет из Грозного.
drug01
drug01
вчера в 20:23
С Зенитом не переспоришь...
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:04, ред.
"По информации инсайдеров"

А что сразу то не написали, что "инсайдеры" - это Иван Карпов?
В остальном инете после этой новости есть имя "инсайдера".
Думаю, что в этом случае ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ радость армейских болел заметно бы поубавилась...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:56
Работяга на поле, ЦСКА точно не помешает .
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:54
Переплачивают что ли?
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 19:53
Нападение у нас в порядке ! Скауты работают как надо!
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