ЦСКА перехватит Садулаева у «Краснодара» и «Зенита»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев может оказаться в ЦСКА.
По информации инсайдеров, армейцы всерьёз заинтересованы в игроке и готовы составить конкуренцию в борьбе за футболиста «Зениту» и «Краснодару».
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Садулаев провёл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
другой вопрос - а нужен ли лече..? подвержен травмам,дриблинг у него часто бессмысленный...не сильнее нашего глебова, я считаю. но кирилл только в начале пути...
другой вопрос - а нужен ли лече..? подвержен травмам,дриблинг у него часто бессмысленный...не сильнее нашего глебова, я считаю. но кирилл только в начале пути...
1. Садулаев 133
2. Барко 122
3. Карраскаль 119
4. Боселли 109
5. Пиняев 107.
1. Садулаев 133
2. Барко 122
3. Карраскаль 119
4. Боселли 109
5. Пиняев 107.
28 игр и 3 гола? 4 ассиста? Куда он уйдет из команды, господа?
28 игр и 3 гола? 4 ассиста? Куда он уйдет из команды, господа?
А что сразу то не написали, что "инсайдеры" - это Иван Карпов?
В остальном инете после этой новости есть имя "инсайдера".
Думаю, что в этом случае ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ радость армейских болел заметно бы поубавилась...
А что сразу то не написали, что "инсайдеры" - это Иван Карпов?
В остальном инете после этой новости есть имя "инсайдера".
Думаю, что в этом случае ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ радость армейских болел заметно бы поубавилась...