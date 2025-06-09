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Анчелотти — о возможном переходе Жерсона в «Зенит»: «Будем следить за РПЛ»

вчера, 23:07

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет следить за чемпионатом России в случае перехода игрока «Фламенго» Жерсона в «Зенит».

Мы обсуждали эту тему. Я поговорил с ним. Очевидно, это его личный выбор, который не повлияет на мои решения, которые я буду принимать перед началом чемпионата мира. Конечно, есть лиги с более высокими требованиями в сравнении с другими, но мы будем оценивать состояние игроков перед ЧМ независимо от лиги. Если это будет Россия – значит, будем анализировать чемпионат России.

По информации из источников, «Зенит» готов заплатить за полузащитника 25 млн евро.

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Capral
Capral
вчера в 23:16
Ну всё, теперь, Семак точно не уснёт...
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