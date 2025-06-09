Анчелотти — о возможном переходе Жерсона в «Зенит»: «Будем следить за РПЛ»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет следить за чемпионатом России в случае перехода игрока «Фламенго» Жерсона в «Зенит».
Мы обсуждали эту тему. Я поговорил с ним. Очевидно, это его личный выбор, который не повлияет на мои решения, которые я буду принимать перед началом чемпионата мира. Конечно, есть лиги с более высокими требованиями в сравнении с другими, но мы будем оценивать состояние игроков перед ЧМ независимо от лиги. Если это будет Россия – значит, будем анализировать чемпионат России.
По информации из источников, «Зенит» готов заплатить за полузащитника 25 млн евро.