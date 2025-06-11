Африканское детство, предательство от Куртуа. История жизни Кевина Де Брюйне

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вчера, 19:00

История будущего футболиста «Наполи».

Кевин родился 28 июня 1991 года в семье Анны Де Брюйне и Хервига Де Брюйне. С самого начала родители видели, что мальчик очень привязан к футболу. Не все любители этой великой игры знают, что Кевин провел раннюю часть своего детства, посещая Англию, где жили дедушка с бабушкой по материнской линии. В лондонском районе Илинге он проводил все рождественские каникулы. Этот дом находится всего в нескольких минутах езды от «Стэмфорд Бридж», где его в дальнейшем ждало одно из разочарований в карьере. Вот что он говорил после перехода в «Челси»:

Я полюбил Лондон с детства, но у меня полностью бельгийский менталитет. Это было главной причиной, по которой я перешел в «Челси». Это так близко к дому моей семьи.

У Кевина есть сестра. Ее зовут Стефани. Семья Де Брюйне часто посещала Африку, где мама нашего героя провела свои ранние годы. Много времени он провел в Бурунди и Кот-д’Ивуаре, где располагались филиалы нефтяной компании его семьи. Дедушка Де Брюйне по материнской линии – крупный нефтяной инвестор в Африке. Согласитесь, что это редкий случай для любого человека, а не только футболиста. Детство было насыщенным, но будущая звезда выросла застенчивой.

Маленький Кевин начал играть в футбол в Дронгене, что в бельгийском Генте. Мальчика замечали многие специалисты, про него писали в прессе. Кевина считали будущим бельгийского футбола. Сборной нужна была революция, СМИ хотели, чтобы Де Брюйне в будущем стал ее лицом. Мальчика раскручивали на ТВ, он давал интервью. Популярность вызвала интерес со стороны скаутов. В возрасте 14 лет он оставил позади жизнь в Дронгене, перебрался в академию «Генка» и виделся с семьей только по выходным. Учился самостоятельности. Бабушка часто навещала внука, больно было расставаться с малышом Кевином.

Кевин не раз подчёркивал, что к самостоятельности его приучили с детства:

Быть самостоятельным и управлять собой — это то, чему меня научили родители. Я не из тех, кто тратит много денег. Я откладываю их на потом. Трачу обычно в отпуске, у меня не так много свободного времени. Весь сезон я сижу дома, готовлю себе вкусную еду. Я счастлив, я живу сам по себе с 14 лет.

Хотя было не все так просто, в академии у него были проблемы со сверстниками, Де Брюйне был довольно закрытым ребенком и даже слишком тихим. Из-за этого пришлось искать дом, где бы он мог жить вместо базы. Нашли какую-то семью, где Кевин тоже не прижился. Вернулся снова в академию. Так и научился самостоятельности, набив шишки.

Что касается финансов, то здесь будущему новичку «Наполи» повезло, его отец – бизнесмен, который умеет вести дела. Он конкретно взялся за контракты сына – зарплата Кевина увеличивалась, денег от рекламных соглашений становилось все больше.

Мама Де Брюйне родилась в Бурунди, где расположена одна из нефтяных компаний ее семьи, которая родом из Великобритании, поэтому теоретически Кевин мог выступать не за Бельгию, а за Англию или даже Бурунди. А этим летом мог оказаться и в Турции.

Анна Де Брюйне родила будущего хавбека сборной Бельгии в 18 лет. Пошла по стопам отца и управляла его компаниями в Африке, где и провела большую часть детства. Своего будущего мужа повстречала в Бельгии и старается посещать как можно больше матчей сына. Когда это происходит, Кевин сначала общается на стадионе с семьей, а уже потом идет в раздевалку.

Де Брюйне женат на девушке по имени Мишель Лакруа. Но ранее было в судьбе бельгийца и разбитое сердце. Встречался с дамой по имени Каролин, которая изменила ему с Тибо Куртуа. Она потом заявила, что первым изменил именно Кевин и сделал это с ее лучшей подругой.

Долго она ничего не говорила, а потом сказала вот что:

Я не могла долго ничего сказать, родители Кевина пригрозили судебным иском. Теперь я расскажу. Кевин с гордостью рассказал мне, что у него был роман с моей лучшей подругой. Я поставила его перед выбором: она или я. Я была готова дать Кевину еще один шанс, но наши отношения уже никогда не были прежними. Я чувствовала себя в клетке и пошла за советом к Тибо, его лучшему другу. Куртуа утешил меня и воспользовался случаем, чтобы показать эмоции, которые он скрывал от меня. Предложил мне то, чего я не получала за три года отношений с Кевином. Он заставил меня почувствовать себя настоящей женщиной. С Тибо я могла говорить о чем угодно, он готовил для меня еду, Кевин этого никогда не делал.

Якобы это была месть. Но какая уже была разница? Возник скандал, об этом писали все СМИ Бельгии. Кевин просто перестал общаться с Тибо, который потом бросил Каролин ради нынешней своей жены Мишель. Так зовут и нынешнюю супругу Де Брюйне, его Мишель смогла залечить раны, хорошо сошлась с мамой Кевина. Наш герой всегда хотел иметь жену, у которой будут замечательные отношения с его мамой. А кто не хочет? В 2016-м состоялась помолвка, в 2017-м сыграли свадьбу. Отправились в Париж во время свадебного путешествия. Но еще до бракосочетания у них родился сын, назвали Мейсоном, теперь у пары уже трое детей.

У Кевина есть собственная линия одежды под названием КDB, которая сотрудничает с лейблом Cult Eleven. Занимается благотворительностью, поддерживает людей с ограниченными возможностями. В целом, репутация у Де Брюйне просто отличная, пятно лишь одно – та история с девушкой и Куртуа, но можно быть уверенным в том, что жить он в Неаполе будет тихо и спокойно.