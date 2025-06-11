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В «Боруссии» Дортмунд подтвердили интерес «Челси» к Байно-Гиттенсу

вчера, 20:34

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель прокомментировал слухи о том, что нападающий Джейми Байно-Гиттенс может перейти в «Челси».

У нас был контакт с «Челси» по Байно-Гиттенсу. Последний раз мы разговаривали вчера днём. Мы снова поговорили по телефону и обменялись ожиданиями и различными идеями. Мы очень серьёзно к этому отнеслись, но в итоге также приняли решение для себя. Всё равно абсолютно нормально, что «Челси» предпринял эту попытку. И, повторюсь, мы находимся в хорошем диалоге. Посмотрим, как будут развиваться события в будущем.

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Zola
Zola
вчера в 20:42
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