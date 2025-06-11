Владелец «Кристал Пэлас» готов продать свою долю в клубе

Владелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор готов продать свою долю акций в клубе.
Американец уже обратился к другим совладельцам «орлов» и назвал им цену за 43% акций.
Ранее стало известно, что лондонский клуб может быть не допущен до участия в Лиге Европы, так как регламент УЕФА не допускает общих владельцев у двух клубов из одного турнира. Текстор одновременно владеет «Кристал Пэлас» и «Лионом».
Вы думаете этот чел не знал правила? Знал.
У людей с такими позициями в обществе по 10 адвокатов. И зачем этот спектакль? Нормально это должно решаться заранее и без пафоса.
Вы думаете этот чел не знал правила? Знал.
У людей с такими позициями в обществе по 10 адвокатов. И зачем этот спектакль? Нормально это должно решаться заранее и без пафоса.