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Владелец «Кристал Пэлас» готов продать свою долю в клубе

вчера, 23:57

Владелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор готов продать свою долю акций в клубе.

Американец уже обратился к другим совладельцам «орлов» и назвал им цену за 43% акций.

Ранее стало известно, что лондонский клуб может быть не допущен до участия в Лиге Европы, так как регламент УЕФА не допускает общих владельцев у двух клубов из одного турнира. Текстор одновременно владеет «Кристал Пэлас» и «Лионом».

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 11:32
Они больные люди.
Вы думаете этот чел не знал правила? Знал.
У людей с такими позициями в обществе по 10 адвокатов. И зачем этот спектакль? Нормально это должно решаться заранее и без пафоса.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:19
Тогда точно придётся продавать .
Гость
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