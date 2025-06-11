Недооценённый тренер получил шанс в «Ювентусе». У туринцев не сыграла ставка на проверенную легенду

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вчера, 21:51

Кризис-менеджер может выстроить свой проект.

Тудор для «Юве» был временной заменой

«Старая синьора» долго не могла решиться, что делать с Тиаго Моттой. Туринцы доверились тренеру-авангардисту, но такой выбор подразумевал огромные затраты под перестройку. И постепенно стало ясно, что масштаб потерь и уровень риска непозволителен для клуба. За полгода команда не показала ощутимого прогресса – наоборот, если на старте на свежих ногах туринцы ещё навязывали конкуренцию «Наполи», «Аталанте», «Инетру», то со временем пропал всякий рисунок игры. Весной «бьянконери» всё-таки признали эксперимент провальным и отправили менеджера в отставку.

При этом с выбором нового главного тренера появилась дилемма. Туринцы хотели топ-специалиста, который способен выстроить масштабный проект, бороться за трофеи. И наибольший интерес привлёк Антонио Конте. Это тренер с мировой славой, давно подтвердивший свой статус. Плюс с ним «Юве» уже работал. Проблема состояла в том, что специалисты такого уровня по ходу сезона в команду не придут – а в случае с Конте дело осложнялось тем, что он работал в «Наполи».

Поэтому туринцы решили прибегнуть ко временной альтернативе, которая была доступна на тот момент и при этом помогла бы удержать команду от развала. Именно таким был Игор Тудор. Хорват – хороший специалист с солидным послужным списком и опытом работы в чемпионате Италии. В то же время изначально шёл разговор, что летом хорват покинет клуб, а туринцы назначат более подходящего под их критерии тренера (уже в мае договаривались о контракте с другим специалистом).

Собирались биться за Конте – в последний момент Антонио поменял решение

Опять же, Антонио – гарант трофеев. Специалист только «Тоттенхэм» не смог переделать – но на тот момент это на самом деле было невозможно. С «Наполи» получилась отличная история сотрудничества из оперы «Пришёл. Увидел. Победил». Наставник сходу вернул неаполитанцев в чемпионскую гонку – вдобавок обычно прагматичный «Интер» вдруг начал ошибаться. Так Конте в первый же сезон удалось привести кризисный коллектив к чемпионскому титулу. В общем, для «Юве» это был идеальный кандидат.

И ведь на какое-то мгновение переход действительно показался реальным. Вдруг стали появляться инсайды, что Конте покинет «Наполи» по окончании сезона, при этом причина была не до конца понятна. В то же время неаполитанцы так уже потеряли Спаллетти – так что ничему удивляться не стоило. Вполне похоже на то, что Антонио заинтересовался вариантом с возвращением в «Юве».

Только вот Де Лаурентис продолжил давить – «Наполи» улучшил предложение по контракту для специалиста, плюс предоставил план развития проекта. Конте – амбициозный менеджер, и ему важно, чтобы клуб этому качеству соответствовал. «Наполи» с тренером договорился – а вот «Ювентус» остался ни с чем. Тренер-фаворит им не достался, а других рассматривать не хотелось.

Хорват заслужил шанс в топ-клубе

Менеджер прошёл длительный профессиональный путь – и постепенно забрался на довольно высокий уровень. Два последних места работы многое говорят о качествах специалиста. Он работал сразу с двумя клубами с богатой историей и требовательной фан-базой. Если говорить о «Марселе», то сразу вспоминаются скандалы с участием их болельщиков. Фанаты оказывают давление, в том числе на руководство – так что клуб постоянно бросает из жара в холод. Тудор возглавил «провансальцев» после того, как коллектив занял второе место в Лиге 1 по итогам сезона-21/22 – под его руководством «Марсель» стал третьим, хоть и набрал больше очков.

Угор отправился дальше – и в марте 2024 года пришёл спасать «Лацио». Римляне привыкли выжимать максимум при минимуме затрат – и Сарри умудрился вывести такой коллектив в плей-офф Лиги чемпионов, но это был предел возможностей команды. Дальше – вылет из ЛЧ , проблемы в чемпионате, отставка. За какие-то пару месяцев «орлы» при Тудоре едва не запрыгнули обратно в ЛЧ , остановились на ЛЕ . Президенту клуба этого оказалось мало.

Уже двумя этими проектами хорват доказал – он отлично выживает под давлением и даёт результат даже в условиях ограниченных ресурсов. Да, в том же «Лацио» он выступал кризис-менеджером, а в «Марселе» отработал только год. Но это не значит, что он не может выстроить проект на долгие годы. Просто ему не подвернулось такой возможности – а с тем, что было, он справился на «отлично».

От Серии А стоит ждать сумасшедший сезон – у «Юве» будет возможность залететь в топ

Отчасти для «Юве» даже хорошо, что они решили не менять тренера. Тудор уже познакомился с возможностями состава и игроками, лучше понимает их качества, чем тот, кто в межсезонье только приступит к работе. Плюс в чемпионате формируется интересная ситуация. Раньше претендентом в гегемоны был «Интер». Но теперь проект остался без архитектора-Индзаги, так что перспективы у него сомнительные. «Наполи» прыгнул выше головы – при этом даже в чемпионский сезон был довольно нестабилен. Теперь на первый план выйдет тяжёлый характер Конте – а это скажется на атмосфере и, как следствие, на игре.