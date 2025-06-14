Защитник «Баварии» может перейти в клуб АПЛ

28-летний защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ, привлёк интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Клубы пока не сделали конкретных предложений по трансферу.
Также отмечается, что «красные дьяволы» проявляли интерес к южнокорейцу ещё летом 2024 года.
«Бавария» открыта к продаже своего центрального защитника.
Конечно им обидно. Вот и пытаются, ломая копья и гарпуны, хоть как-то изменить ситуацию.
Только всё это напрасный труд.
Как недавно заметил один из здешних Хранителей Порядка:
"Если бы было простое решение этой проблемы, уже бы давно решили."
Такие дела.
Конечно им обидно. Вот и пытаются, ломая копья и гарпуны, хоть как-то изменить ситуацию.
Только всё это напрасный труд.
Как недавно заметил один из здешних Хранителей Порядка:
"Если бы было простое решение этой проблемы, уже бы давно решили."
Такие дела.