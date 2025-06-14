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Защитник «Баварии» может перейти в клуб АПЛ

вчера, 13:02

28-летний защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ, привлёк интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Клубы пока не сделали конкретных предложений по трансферу.

Также отмечается, что «красные дьяволы» проявляли интерес к южнокорейцу ещё летом 2024 года.

«Бавария» открыта к продаже своего центрального защитника.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:32
интересный вариант для Ливерпуля, купить корейца по адекватной цене в пару с ВВД. Опытный центрзащитник, добавит надежность, менее травматичный чем Конате. Года два-три думаю сможет показывать достойную игру
Шуnя771
Шуnя771 ответ introvert pofigist (раскрыть)
вчера в 13:11
Согласен, на все 100!
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:09
Дык давно можно было сделать тапк чтобы ставить одну ставку в оновных КФ , то бишь П1 Н П2 и Тб и Тм и одну в разделе другие! Только и всего! Но все равно как Вы говорите у писателей будет мало шансов против такого разросшегося полчища клонов!
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:05
Ну, рыбаков тоже понять можно. Они ведь все мечтают о золотой рыбке, при этом чаще всего остаются у разбитого корыта.
Конечно им обидно. Вот и пытаются, ломая копья и гарпуны, хоть как-то изменить ситуацию.
Только всё это напрасный труд.
Как недавно заметил один из здешних Хранителей Порядка:
"Если бы было простое решение этой проблемы, уже бы давно решили."

Такие дела.
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