Защитник «Баварии» может перейти в клуб АПЛ

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вчера, 13:02

28-летний защитник «Баварии» , привлёк интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Клубы пока не сделали конкретных предложений по трансферу.

Также отмечается, что «красные дьяволы» проявляли интерес к южнокорейцу ещё летом 2024 года.

«Бавария» открыта к продаже своего центрального защитника.