Вирц пройдёт медосмотр для перехода в «Ливерпуль» после отпуска

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Байер» завершили оформление всех необходимых документов для трансфера 22-летнего полузащитника Флориана Вирца.
После отпуска немецкий футболист пройдет медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 150 млн евро с учетом бонусов.
будет по трансферам от управленцев Ливерпуля.
одно из лучших игроков поколения купить за относительно вменяемые деньги.
все таки атакующие игроки всегда больше стоили и влияли на игру.
благодарим FSG и Эдвардса, что они взяли его.
будет по трансферам от управленцев Ливерпуля.
одно из лучших игроков поколения купить за относительно вменяемые деньги.
все таки атакующие игроки всегда больше стоили и влияли на игру.
благодарим FSG и Эдвардса, что они взяли его.