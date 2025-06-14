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Вирц пройдёт медосмотр для перехода в «Ливерпуль» после отпуска

вчера, 12:45

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Байер» завершили оформление всех необходимых документов для трансфера 22-летнего полузащитника Флориана Вирца.

После отпуска немецкий футболист пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 150 млн евро с учетом бонусов.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:33
Какие вменяемые деньги? 100+ это уже не вменяемые деньги,провалится Вирц как и весь Ливер,с таким упёртым тренером
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:27
А ведь с детства был за МЮ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:19
если заиграет и обойдется без травм, а риск есть. то это просто мастер-класс
будет по трансферам от управленцев Ливерпуля.
одно из лучших игроков поколения купить за относительно вменяемые деньги.
все таки атакующие игроки всегда больше стоили и влияли на игру.
благодарим FSG и Эдвардса, что они взяли его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:02
Не растолстеет за отпуск?...
Гость
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