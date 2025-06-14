«Барселона» намерена продать четырёх игроков в летнее трансферное окно

1749897812

вчера, 13:43

«Барселона» намерена этим летом расстаться сразу с несколькими игроками.

В список на трансфер попали вратарь , полузащитник , а также нападающие и . Все они уже были проинформированы о решении клуба.

Пенья рассчитывает остаться в Испании, а Фати близок к переходу в «Монако». Будущее Торре пока не определено — «Барселона» рассматривает вариант продажи с опцией обратного выкупа. Виктором интересуется «Жирона», за которую он ранее уже выступал.