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«Барселона» намерена продать четырёх игроков в летнее трансферное окно

вчера, 13:43

«Барселона» намерена этим летом расстаться сразу с несколькими игроками.

В список на трансфер попали вратарь Игнасио Пенья, полузащитник Пабло Торре, а также нападающие Пау Виктор и Ансу Фати. Все они уже были проинформированы о решении клуба.

Пенья рассчитывает остаться в Испании, а Фати близок к переходу в «Монако». Будущее Торре пока не определено — «Барселона» рассматривает вариант продажи с опцией обратного выкупа. Виктором интересуется «Жирона», за которую он ранее уже выступал.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 16:41
Лучше бы вернули великого Дембеле, хотя теперь ему в Барселону идти не захочется.

А почему время то времени в каждой теме появляется обсуждение армии клонов из
конкурса прогнозов? Это какой-то троллинг?
DXTK
DXTK
вчера в 14:55
Жаль конечно что Фати не стал футболистом будущего клуба, все же хрустальным он оказался а для современной Барселоны хранить хрусталь на скамейке не выгодно......

А у Барселоны все впорядке с вратарями? раз Пенью убирают, вроде и Тер Штрегена уйдет, то кто ворота будет защищать не ужто великий Шесны.........
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:49
Так...
НА ИЗГОТОВКУ!
Спартак, НЕ ЗЕВАТЬ!!! ))
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
Ну я это все помню! Я тогда КП не выигрывал , но и фуболок с толстовками получил и отправил в госпиталь ребятам , так как мне это не нужно , а там нужнее! Я уже говорил , что это для меня своего спортивное участие в КП , так как играть уже не могу к сожалению! Но когда попадаешь в группу к фермерам чувствуется безнадега ! А тут у меня даже два раза у них ставки сыграли ! Я в принципе ничего не прошу , ведь эта шляпа уже давно идет и склоняюсь верить словам админов что тяжело что то сделать!Как то так
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:23
С долгами нужно рассчитываться
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Так вы заметьте, что армии клонов выходят из тьмы временными отрезками, после уходя обратно во тьму ждать своего часа.
Они ведут себя тихо и в отличии от тех же "писателей" не просят, что бы под них подстроили правила конкурса, они сами по тихому подстраиваются под ситуацию.
Кстати много изменении в правилах были сделаны как раз по многочисленным просьбам "писателей", но как показала практика изменения обернулись против них же.
Но и требования должны быть разумными. К примеру они хотят отменить очки за ежедневный вход, но встречное предложения отменить очки "лучший комментарий" их возмущает. Типа "А нас то за шо".
Кстати о "лучшем комментарии", было время когда за него начисляли по 700 очков без ограничении. То есть за день можно было набрать несколько тысяч очков.
Один пользователь играя с одного аккаунта стал набирать в месяц по 100+ тысяч очков, что вызвало волну недовольства из стана тех кого мы сейчас называем писателями. После чего урезали очки и сделали ограничения в 2 комментария в сутки. Так он в отмеску просто создал кучу клонов и всё равно не давал им долгое аремя побеждать.
Причём его борьба с ними вылилась во, что то большее.
Лично мне кажется, по крайней мере мне так видется, что армия клонов не просто так активизируется. Это своеобразная борьба с кланом "писателей".
Чем больше они будут возмущаться, требовать, тем жёстче по ним будет удар.
Успокоятся и армия клонов ослабит свою хватку.
Писатели сами способствуют появлению армий клонов.
История конкурса уже много раз подтверждала эту теорию.
drug01
drug01
вчера в 13:48
Они без команд не останутся!
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