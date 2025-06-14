«Барселона» намерена продать четырёх игроков в летнее трансферное окно

«Барселона» намерена этим летом расстаться сразу с несколькими игроками.
В список на трансфер попали вратарь Игнасио Пенья, полузащитник Пабло Торре, а также нападающие Пау Виктор и Ансу Фати. Все они уже были проинформированы о решении клуба.
Пенья рассчитывает остаться в Испании, а Фати близок к переходу в «Монако». Будущее Торре пока не определено — «Барселона» рассматривает вариант продажи с опцией обратного выкупа. Виктором интересуется «Жирона», за которую он ранее уже выступал.
А почему время то времени в каждой теме появляется обсуждение армии клонов из
конкурса прогнозов? Это какой-то троллинг?
А почему время то времени в каждой теме появляется обсуждение армии клонов из
конкурса прогнозов? Это какой-то троллинг?
А у Барселоны все впорядке с вратарями? раз Пенью убирают, вроде и Тер Штрегена уйдет, то кто ворота будет защищать не ужто великий Шесны.........
А у Барселоны все впорядке с вратарями? раз Пенью убирают, вроде и Тер Штрегена уйдет, то кто ворота будет защищать не ужто великий Шесны.........
НА ИЗГОТОВКУ!
Спартак, НЕ ЗЕВАТЬ!!! ))
НА ИЗГОТОВКУ!
Спартак, НЕ ЗЕВАТЬ!!! ))
Они ведут себя тихо и в отличии от тех же "писателей" не просят, что бы под них подстроили правила конкурса, они сами по тихому подстраиваются под ситуацию.
Кстати много изменении в правилах были сделаны как раз по многочисленным просьбам "писателей", но как показала практика изменения обернулись против них же.
Но и требования должны быть разумными. К примеру они хотят отменить очки за ежедневный вход, но встречное предложения отменить очки "лучший комментарий" их возмущает. Типа "А нас то за шо".
Кстати о "лучшем комментарии", было время когда за него начисляли по 700 очков без ограничении. То есть за день можно было набрать несколько тысяч очков.
Один пользователь играя с одного аккаунта стал набирать в месяц по 100+ тысяч очков, что вызвало волну недовольства из стана тех кого мы сейчас называем писателями. После чего урезали очки и сделали ограничения в 2 комментария в сутки. Так он в отмеску просто создал кучу клонов и всё равно не давал им долгое аремя побеждать.
Причём его борьба с ними вылилась во, что то большее.
Лично мне кажется, по крайней мере мне так видется, что армия клонов не просто так активизируется. Это своеобразная борьба с кланом "писателей".
Чем больше они будут возмущаться, требовать, тем жёстче по ним будет удар.
Успокоятся и армия клонов ослабит свою хватку.
Писатели сами способствуют появлению армий клонов.
История конкурса уже много раз подтверждала эту теорию.
Они ведут себя тихо и в отличии от тех же "писателей" не просят, что бы под них подстроили правила конкурса, они сами по тихому подстраиваются под ситуацию.
Кстати много изменении в правилах были сделаны как раз по многочисленным просьбам "писателей", но как показала практика изменения обернулись против них же.
Но и требования должны быть разумными. К примеру они хотят отменить очки за ежедневный вход, но встречное предложения отменить очки "лучший комментарий" их возмущает. Типа "А нас то за шо".
Кстати о "лучшем комментарии", было время когда за него начисляли по 700 очков без ограничении. То есть за день можно было набрать несколько тысяч очков.
Один пользователь играя с одного аккаунта стал набирать в месяц по 100+ тысяч очков, что вызвало волну недовольства из стана тех кого мы сейчас называем писателями. После чего урезали очки и сделали ограничения в 2 комментария в сутки. Так он в отмеску просто создал кучу клонов и всё равно не давал им долгое аремя побеждать.
Причём его борьба с ними вылилась во, что то большее.
Лично мне кажется, по крайней мере мне так видется, что армия клонов не просто так активизируется. Это своеобразная борьба с кланом "писателей".
Чем больше они будут возмущаться, требовать, тем жёстче по ним будет удар.
Успокоятся и армия клонов ослабит свою хватку.
Писатели сами способствуют появлению армий клонов.
История конкурса уже много раз подтверждала эту теорию.