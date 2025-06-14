«Наполи» заинтересован в подписании Кьезы

По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассматривает возможность перехода в «Наполи».
Причиной возможного трансфера является желание Кьезы увеличить игровое время. Несмотря на положительные отношения с партнёрами по команде и тренерским штабом, полузащитник стремится к более активному участию в матчах.
Известно, что представители «Наполи» уже вели переговоры с Кьезой, а приоритетом футболиста является возвращение в итальянский чемпионат.
Заиграет, Наполи с удовольствием подпишет на постоянку. Нет, Ливерпуль бабки какие-то получит, и от зарплаты год освободится.
Заиграет, Наполи с удовольствием подпишет на постоянку. Нет, Ливерпуль бабки какие-то получит, и от зарплаты год освободится.