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«Наполи» заинтересован в подписании Кьезы

вчера, 14:20

По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассматривает возможность перехода в «Наполи».

Причиной возможного трансфера является желание Кьезы увеличить игровое время. Несмотря на положительные отношения с партнёрами по команде и тренерским штабом, полузащитник стремится к более активному участию в матчах.

Известно, что представители «Наполи» уже вели переговоры с Кьезой, а приоритетом футболиста является возвращение в итальянский чемпионат.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:57
А почему бы не попробовать платную аренду за 2-3 млн. с правом выкупа за 15-18 млн?
Заиграет, Наполи с удовольствием подпишет на постоянку. Нет, Ливерпуль бабки какие-то получит, и от зарплаты год освободится.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 16:04
От Кьезы толку не будет!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
Наполи настроен защитить свой титул.
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