«Наполи» заинтересован в подписании Кьезы

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вчера, 14:20

По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Ливерпуля» рассматривает возможность перехода в «Наполи».

Причиной возможного трансфера является желание Кьезы увеличить игровое время. Несмотря на положительные отношения с партнёрами по команде и тренерским штабом, полузащитник стремится к более активному участию в матчах.

Известно, что представители «Наполи» уже вели переговоры с Кьезой, а приоритетом футболиста является возвращение в итальянский чемпионат.