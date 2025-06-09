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Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита клубного чемпионата мира

вчера, 19:27

Суперкомпьютер Opta вычислил фаворитов предстоящего клубного чемпионата мира-2025.

Главный фаворит КЧМ-2025 — французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, недавно выигравший с клубом Лигу чемпионов. Шансы парижан оцениваются в 18,5%.

Топ-5 команд выглядит так: ПСЖ (Франция) — 18,5%, «Манчестер Сити» (Англия) — 17,8%, «Бавария» (Германия) — 12,8%, «Интер» (Италия) — 12,3%, «Реал» (Испания) — 9,8%.

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 01:40
Думаю ПСЖ забьет на этот турнир. Трудно будет морально настроиться после такой победы
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:53
Все новые турниры придумывают
матос
матос
вчера в 22:49
и снова этот ЁпТа компьютер ))))
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:34
ПК про Барселону не в курсе )
R B
R B
вчера в 21:58
Я так тоже могу. Ёпта как-то посредственно фаворитов выбирает, меняя их от тура к туру.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:39
Все прогнозы пойдут в тар-тарары когда начнётся турнир
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:09
Не обращайте внимание на зализяку!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:46
не знаю, какие клубы пройдут до финала КЧМ, но пусть это будут мадридские клубы! ))) там еще обязуют играть в полную силу и только основным составом.
призовые нешуточные.
интересно что Хави Алонсо успеет смастерить из этого Реала.
будет игра-будет результат, это интересно ))это пойдет на пользу всем.
говорят, что победитель кчм на 4 года нанесет эмблему турнира на свою форму.
такая огромная наклейка))) лучше, чем реклама WB.
Тень 20
Тень 20
вчера в 20:32
Манчестер Сити второй🤣🤣🤣
протон
протон
вчера в 20:12
«Верим» ему уже по прогнозам ЛЧ))))))))))))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:07
хоть раз этот Opta что-нибудь угадал?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:56
Перед 1/8 ЛЧ эта железяка ставила на Ливерпуль.
Перед 1/4 ЛЧ на Барселону.
Перед 1/2 ЛЧ на Арсенал...

В 90-х годах боялись искусственный интеллект в будущем, а он оказался по Задорнову - ну, тупоооой...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:56
Весьма странный рейтинг
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 19:54
Ху..пта уже с ЛЧ кю..ась.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:49
Ну , что на это сказать - пожалуй соглашусь с Opta , ведь после первого тура КЧМ - прогнозы несколько под редактируются и можно будет опять согласится. И так дальше по ходу турнира прогнозы будут видоизменятся в зависимости от текущей ситуации... Ну а перед финалом будет , что примерно 50 на 50. Ну а потом все забудут эти супер предсказания , а если и нет можно будет всё "свалить" на эту "бездушную железяку" Opta...)
Capral
Capral
вчера в 19:48
Бавария выше, чем Реал? Глупость, тем более, у Баварии травмированные ещё в лазарете.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:38
Тут к гадалке не ходи. И вообще, надоел этот капитан очевидность.
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