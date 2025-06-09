Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита клубного чемпионата мира

Суперкомпьютер Opta вычислил фаворитов предстоящего клубного чемпионата мира-2025.
Главный фаворит КЧМ-2025 — французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, недавно выигравший с клубом Лигу чемпионов. Шансы парижан оцениваются в 18,5%.
Топ-5 команд выглядит так: ПСЖ (Франция) — 18,5%, «Манчестер Сити» (Англия) — 17,8%, «Бавария» (Германия) — 12,8%, «Интер» (Италия) — 12,3%, «Реал» (Испания) — 9,8%.
призовые нешуточные.
интересно что Хави Алонсо успеет смастерить из этого Реала.
будет игра-будет результат, это интересно ))это пойдет на пользу всем.
говорят, что победитель кчм на 4 года нанесет эмблему турнира на свою форму.
такая огромная наклейка))) лучше, чем реклама WB.
призовые нешуточные.
интересно что Хави Алонсо успеет смастерить из этого Реала.
будет игра-будет результат, это интересно ))это пойдет на пользу всем.
говорят, что победитель кчм на 4 года нанесет эмблему турнира на свою форму.
такая огромная наклейка))) лучше, чем реклама WB.