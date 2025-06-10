Лидер Колумбии реанимировал карьеру, сборная – в шаге от ЧМ-2026. Месси проверит Хамеса

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вчера, 10:27

Тяжёлый бой для финалистов Кубка Америки.

Стопроцентный фаворит

С одной стороны, квалификацию на чемпионат мира в Катаре подопечные Лионеля Скалони прошли без поражений, сейчас таких осечек аж три. С другой, даже при безупречной статистике аргентинцы вышли на ЧМ -2022 вторыми, а теперь с тремя поражениями лидируют в таблице.

Дело в том, что у основных конкурентов «бело-голубых» накопились проблемы. Сборная Бразилии осталась без тренера, начался кризис – «пентакампеоны» даже вылетели из Кубка Америки на этапе четвертьфинала, а после успела уступить Парагваю, поделить очки с Венесуэлой и Уругваем. Кризис результата затянулся для бразильцев почти на три года – и только теперь с приходом Карло Анчелотти появилась надежда (но первый его матч показал, что работы много). Но от Аргентины команда отстала.

Что касается Уругвая, сборная начала отборочный турнир уверенно, с одного поражения и четырёх побед в шести матчах. После Кубка Америки начался спад. Так и получилось, что у Аргентины не осталось достойных конкурентов. Даже Эквадор, идущий вторым, отстаёт на 10 очков.

Спор между преемниками Месси

Лионель пропустил игры сборной в марте, матч против Чили начинал на скамейке – вышел только на 57-й минуте. Возраст не щадит мировую звезду – да и после победы на ЧМ -2022 футболист получил право играть исключительно в своё удовольствие. Так что смена поколений напрашивается. Для сборной хорошо, что это не сказывается на результативности команды – она продолжает побеждать от матча к матчу.

В то же время назревает вопрос, кто займёт его место. Есть два претендента, которые конкурируют со времён победного ЧМ . Тогда резко взлетел Хулиан Альварес – молодой форвард затмил более опытного Мартинеса, у которого появились проблемы с реализацией, и отобрал место в старте. Затем на первый план вернулся Лаутаро – бомбардир «Интера» стал ключевой фигурой на Кубке Америки и принёс команде победы над Чили и Перу, а главное – забил победный мяч в финале против Колумбии, когда шло дополнительное время.

Если брать отрезок с лета 2024 года, между двумя форвардами плотнейшая конкуренция. Лаутаро показал, что умеет решать даже в ключевых играх, плюс в трёх заключительных матчах 2024 года отметился тремя голами. Но против него говорит нестабильность и недавняя травма. Альварес молод и тоже не всегда может взять игру на себя. Зато в последних матчах отбора нападающий на коне – четыре гола и два ассиста в девяти встречах. Скалони есть из кого выбрать.

Запредельная мотивация

2010-е для колумбийцев получились запредельно успешными. Команда не просто отобралась на мировой форум в Бразилии после длительной паузы (пропускали ЧМ -2002, -2006 и -2010) – она вышла из группы, подарила миру Хамеса Родригеса и его шикарный дубль в 1/8 финала против Уругвая и добралась до четвертьфинала. Следующий мундиаль – и снова попадание в плей-офф (на этот раз остановились в 1/8).

После двух сверхудачных форумов провал в квалификации к ЧМ -2022 стал шоком – так что на очередной турнир коллектив настроен запредельно. Конечно, Колумбия идёт не так уж уверенно – шестая строчка и отрыв от Венесуэлы в три очка за три тура до финиша. Но и этого достаточно, чтобы отправиться на финальный турнир.

Ренессанс Хамеса

Главное впечатление от сборной Колумбии – проснулась ото сна её главная звезда. Хамес – представитель вымершей позиции, «десятка» старого образца. Это больно ударило по плеймейкеру, он долго отходил от периода в «Реале» – и наконец начал показывать прежнюю игру. Всё началось в момент, когда ему вернули капитанскую повязку. Хавбек принёс Колумбии ничью с Уругваем (2:2, у Хамеса – гол и ассист), потом отметился голевой с Бразилией.

На Кубке Америки футболист раздал шесть голевых передач, плюс забил Панаме (в итоге попал в символическую сборную турнира), а колумбийцы в результате добрались до финала. Возрождение Хамеса – важнейшая деталь, которая способна вернуть Колумбию на мировой форум.

У Колумбии качественный форвард, но проблемы с результатами

21-летний Дуран сверкнул в «Астон Вилле» в первой половине минувшего сезона. Для Эмери изначально первым номером был Уоткинс – но Джон Дуран оказался настолько эффективен, выходя на замену, что быстро стал джокером «львов». Семь голов за 20 матчей чемпионата – на Джона быстро вырос спрос со стороны других клубов АПЛ . Для сборной Колумбии это отличная новость – их форвард попал на топ-уровень в Английской Премьер-Лиге и оказался интересен грандам. При этом, начиная с января, Дуран играет в Саудовской Аравии.

Вроде у Джона есть все необходимые качества, чтобы стать лидером колумбийцев. И для команды наличие двух топ-исполнителей в линии атаки – сильнейший толчок. Проблема в том, что, несмотря на это, у «кофейщиков» только одна победа в последних семи встречах. Причём дважды на этом отрезке Колумбия уступила «всухую», плюс в недавней игре с Перу ограничилась безголевой ничьей.

Недавно прервали ужасную серию

В сентябре 2024-го Колумбия неожиданно нанесла Аргентине поражение в квалификации ЧМ -2026 – и для команды это была первая победа над «бело-голубыми» с 2019 года (в первом туре Кубка Америки оформили 2:0). Если говорить именно о домашних матчах, это первая победа колумбийцев с 2007 года.