Видаль не забил пенальти, сделал автогол и поконфликтовал с одноклубником

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вчера, 10:39

Полузащитник «Коло-Коло» стал одной из центральных фигур выездного матча чемпионата Чили с «Депортес Икике» (2:2).

На 12-й минуте игрок мог открыть счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 56-й, когда на табло было равенство (1:1), хавбек отметился автоголом. После этого у бывшего футболиста «Байера», «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» возник спор с одноклубником — вратарём Фернандо Де Паулем. Разгореться сильнее конфликту не позволил защитник , который не дал опытному хавбеку приблизиться к голкиперу.

Однако конфликт продолжился и после игры в подтрибунном помещении.