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Видаль не забил пенальти, сделал автогол и поконфликтовал с одноклубником

вчера, 10:39
Депортес ИкикеЛоготип футбольный клуб Депортес Икике2 : 2Логотип футбольный клуб Коло-Коло (Сантьяго)Коло-КолоМатч завершен

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль стал одной из центральных фигур выездного матча чемпионата Чили с «Депортес Икике» (2:2).

На 12-й минуте игрок мог открыть счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 56-й, когда на табло было равенство (1:1), хавбек отметился автоголом. После этого у бывшего футболиста «Байера», «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» возник спор с одноклубником — вратарём Фернандо Де Паулем. Разгореться сильнее конфликту не позволил защитник Алан Сальдивия, который не дал опытному хавбеку приблизиться к голкиперу.

Однако конфликт продолжился и после игры в подтрибунном помещении.

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Все комментарии
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 18:02
Ирокез не сбрил еще？ Был без мозгов последние(？) годы, безмозглым и остался...
catal
catal
вчера в 15:36
Яркий пассионарий, вроде Месси. Не хватает только одного дополнения, чтобы после матча Видаль обвинил в проблемах одноклубников, как Месси.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:44
На 39-м году не успевает ничего...один вред приносит...из зрителей то никого не покалечил???
nkzd97nakk7p
nkzd97nakk7p
вчера в 13:33
Как был он неадекватом, так им и остался
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:48
В общем, антигерой матча))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:54
Знаменитый клуб Коло Коло в большой беде. Долги. Конфликты с болельщиками и властями. Как бы не исчез)))
py68ca4jv5qg
py68ca4jv5qg
вчера в 11:43
Явное вредительство какое-то или просто не его матч был.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:51
Видалю давно уже пора в музей.
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