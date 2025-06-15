Видаль не забил пенальти, сделал автогол и поконфликтовал с одноклубником

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль стал одной из центральных фигур выездного матча чемпионата Чили с «Депортес Икике» (2:2).
На 12-й минуте игрок мог открыть счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 56-й, когда на табло было равенство (1:1), хавбек отметился автоголом. После этого у бывшего футболиста «Байера», «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» возник спор с одноклубником — вратарём Фернандо Де Паулем. Разгореться сильнее конфликту не позволил защитник Алан Сальдивия, который не дал опытному хавбеку приблизиться к голкиперу.
Однако конфликт продолжился и после игры в подтрибунном помещении.