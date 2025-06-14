Уйти нельзя остаться. Из Ливерпуля – в Мадрид

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вчера, 23:48

Еще один крайний защитник «Ливерпуля» может перебраться в столицу Испании.

Забавная складывается ситуация. Вчерашние многолетние партнеры по разным флангам обороны «Ливерпуля» могут сойтись со следующего сезона в другом месте – тоже в одном городе, но уже по разные стороны баррикад. Вслед за Трентом Александером-Арнольдом в Мадрид вполне может собраться Эндрю Робертсон. Это человек, чье будущее на «Энфилде» казалось вполне безоблачным и благополучным. И все же появился нюанс.

Потеря места

Еще несколько дней назад Робертсон говорил, что не слишком задумывается о своем будущем. Он планировал насладиться заслуженным отдыхом после очередного долгого и успешного сезона, в котором ему удалось второй раз выиграть Премьер-Лигу. Но впервые за восемь лет будущее капитана сборной Шотландии как раз оказывается неясным. Все дело в трансферных слухах, которые упорно связывают левого защитника «Борнмута» Милоша Керкежа с «Ливерпулем». Английские СМИ утверждают, что Арне Слот хочет сделать его основным игроком левого фланга, и клуб готов заплатить до 50 миллионов фунтов стерлингов, что по нынешним меркам выглядит не так уж страшно.

Керкежа можно считать одним из открытий прошлого сезона. Как минимум это очень яркий игрок, который обратил на себя внимание любого, кто следил за чемпионатом Англии. Он забил два мяча и сделал пять голевых передач, тогда как Робертсон набрал всего одно очко результативности благодаря ассисту. Впрочем, у Эндрю больше так называемых «ключевых передач» в развитии атаки – 39 против 31. Но Керкеж более изобретателен и вариативен в нападении: 22 обводки против 7 у Робертсона. Словом, Милош воспринимается более прогрессивным и современным крайним защитником, чем 31-летний шотландец.

Так что желание Слота, который этим летом решил на трансферном рынке не устраивать тишину, а пошуметь как следует, вполне объяснимо. В то же время «Ливерпуль» наверняка хотел бы сохранить Робертсона в качестве игрока замены и позволить уйти нынешнему его сменщику Костасу Цимикасу. Вопрос в том, чего хочет сам Эндрю.

Идеальные условия

Робертсон провел очень хорошее время в «Ливерпуле», куда перешел в 2017 году из «Халл Сити». Его контракт рассчитан еще на год – это отличное положение, чтобы попытаться что-то изменить или, наоборот, остаться и последить за развитием событий. Шотландец успел выиграть все. И в предыдущем чемпионском сезоне он сыграл значительную роль, выйдя на поле в 33 из 38 матчей. В 31 год Робертсон не считает, что ему пора переходить в категорию доигрывающих:

Я не становлюсь моложе – с возрастом не поспоришь. Но верю, что еще могу многое сделать. Я думаю, что способен дать игре еще немало. Физически ощущаю себя очень хорошо. Не могу сказать, как буду чувствовать себя в 33 или 34 года, но на данный момент мое тело ощущается превосходно.

Ливерпуль стал уже родным для его семьи, поэтому переезд сейчас может оказаться травмирующим и даже слишком радикальным решением. К тому же Робертсон наверняка обратил внимание на неприятные, скажем так, обстоятельства перехода Трента в «Реал». С другой стороны, эти события сравнивать напрямую не стоит. Все же Александер-Арнольд – это местный воспитанник, который в свои 26 лет имел бы еще годы и годы впереди на «Энфилде». И его уход свободным агентом задел многих фанатов. Уход Робертсона в случае появления Керкежа поймут, кажется, все. К тому же кое-какие деньги он все же сможет принести.

Мотивация уйти

До недавнего времени считалось, что британским игрокам в других топовых европейских чемпионатах не очень везет, не все у них ладится. Поэтому как будто автоматически представляется переход Робертсона в другой английский клуб – с чуть меньшими притязаниями. Однако хороший вариант предлагает «Атлетико», если верить информации СМИ .

И если совсем недавно любой на месте Эндрю сомневался бы, то теперь у них есть перед глазами пример Билли Гилмора и Скотта МакТоминэя, которые сменили Англию на вроде бы неудобную для британцев Серию А, где стали чемпионами сразу же. А МакТоминэй вообще заслужил звание лучшего футболиста итальянского чемпионата. Об этом, кстати, Робертсона недавно спрашивали. Он согласился, что иностранный опыт может быть полезным:

Когда футболисты играют за границей, они видят другой стиль игры и образ жизни. Это идет на пользу. Теперь каждый может задуматься о том, чтобы попробовать такой шаг. И это заслуга тех парней, которые вышли из своей зоны комфорта.

Ни один переезд не может гарантировать успех, но все же некую уверенность в будущем такие истории обеспечивают. К тому же так Робертсон сможет больше времени провести на вершине.

Вариант для «Атлетико»

У Сесара Аспиликуэты и Рейнилдо истекают контракты с «Атлетико». Клубу нужен крайний защитник, поэтому Диего Симеоне обратил внимание на Робертсона. Аргентинец умеет работать с опытными игроками: в «Атлетико» ветераны не загнивают, а лишь продлевают свой футбольный век, так что для Эндрю это вообще может быть идеальным вариантом. Еще и с шансом на трофеи – за 14 лет в Мадриде Симеоне дважды добирался до финала Лиги чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.

Симеоне за это время не раз перестраивал команду, но оставался верен своему стилю и опирался на надежную оборону – в прошлом сезоне «Атлетико» стал вторым по минимальному числу пропущенных мячей в Ла Лиге. Лидерские качества и харизма Робертсона тоже могли бы прийтись по душе Диего. Собственно, в пользу того, чтобы остаться в Англии, для Эндрю может говорить лишь желание сохранить более привычный быт и оседлость.

Хотя вполне возможно, что Робертсон все же смирится с ролью сменщика Керкежа. Или захочет побороться с ним за место в основе. Сделать это будет непросто. Не только из-за таланта Милоша, но и из-за ошибок самого Эндрю, который в прошлом сезоне совершал их уже чаще, чем до этого. Вероятно, физически он не всегда успевал за тем интенсивным футболом, которого старается придерживаться «Ливерпуль». В Мадриде ему будет спокойнее.