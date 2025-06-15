Аргентинец спас «Интер Майами» от поражения. Старый друг выручил Месси в день открытия Клубного ЧМ

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вчера, 09:22

Устари – герой драки против «Аль-Ахли».

Олимпийский чемпион 8 раз спас команду Месси

За «Интер Майами» играют голкипер Устари и нападающий Месси, а тренирует их ещё один олимпийский чемпион 2008 года Маскерано. Вчера Хавьер провалился до перерыва, а вот вратарь Устари потрудился на славу. В отличие от Месси, который пока не сильно постарел внешне, вратарь Оскар похож на мужчину под сорок лет. Устари считался в юности жутко перспективным, выступал за «Хетафе», но не смог перейти в большой европейский клуб и проиграл конкуренцию в первой сборной Аргентины, сыграв за команду лишь дважды.

Зато старые знакомые позвали невысокого для его профессии голкипера в «Интер Майами» на старости футбольных лет. Устари перебрался в США из Чили в прошлом году. Вчера Оскар отразил серию сложных ударов футболистов египетского клуба «Аль-Ахли» в первом матче Клубного чемпионата мира-2025. До перерыва, пока Маскерано не вправил мозги своей команде, подопечные испанца Хосе Ривейро знатно поиздевались над линией обороны «Интера». Не хватило только меткости в атаке и чувства офсайда. А ещё не хватило ошибок Устари.

Голкипер взял 8 ударов, а ключевой эпизод матча произошел в конце первого тайма. Иранский судья, изгнанный в Австралию, справедливо указал на точку, но форвард Трезеге не реализовал пенальти, что для человека с его прозвищем не новость. Опытного Махмуда Хассана, прозванного в честь французского нападающего Давида, многие знают, ведь напарник Салаха по сборной играл в Бельгии, Турции и в АПЛ за «Астон Виллу». Тридцатилетний форвард недавно вернулся в родной клуб «Аль-Ахли», но подвел команду в дуэли с 38-летним ветераном Устари.

Хорошо, что Маскерано и Месси вспомнили старого друга по молодежному футболу. Не у всех талантов карьеры складываются одинаково успешно, но это не мешает поступать со знакомыми по-человечески. Семья Устари перебралась в США , Бекхэм, который вчера сидел на трибуне рядом с Арсеном Венгером, выдаст Оскару премию за удачный дебют на Клубном ЧМ . Старая аргентинская гвардия вряд ли возьмет титул, как в Пекине в 2008 году, но именно от вратаря зависит судьба команды Месси в группе. Хотя легенда футбола тоже скажет свое слово.

У «красных дьяволов» очень интересная команда

«Аль-Ахли» настолько успешный клуб, что после чемпионства они уволили главного тренера. Всё дело в неудаче африканского гегемона в местной Лиге чемпионов. Известный швейцарец Марсель Коллер дважды делал «красных дьяволов» из Каира лучшим клубом континента. Но в прошлом сезоне они пустили в финал Лиги чемпионов клуб из ЮАР «Мамелоди Саундаунз». В результате корону забрал себе «Аль-Ахрам», который также называют просто «Пирамидз». Это египетский «Краснодар»: команду основали в 2008 году, а владелец из Саудовской Аравии.

Чемпионство у «Аль-Ахли» дерзкий конкурент пока не забрал, но египетский «Зенит» уволил Коллера и назначил Ривейро, который до этого работал в клубе из ЮАР . Хосе быстро освоился, его команда провела хороший матч против «Интера Майами». Обидно не забить после таких шикарных моментов, но также надо отдать должное Месси. После перерыва Лионель огрызался. Опасно исполнил штрафной, а позже пытался перебросить голкипера дальним ударом от боковой линии. Опытный Аль-Шенави не зевал, первый матч Клубного ЧМ завершился без голов.

Египтяне, если учтут допущенные ошибки, обязательно станут претендентами на выход из группы. Оборона у них так себе, но атакуют со знанием дела. Много вертикальных передач, форварды открываются на линии офсайда, футболисты техничные, а слева по флангу выделяется Ахмед Кока, которого важно не путать с тезкой и форвардом «Гавра». Египет – футбольная страна, что доказывают не только успехи Салаха и Мармуша в английском чемпионате. «Палмейрас» и «Порту» выше классом, чем короли африканского футбола, но «красные дьяволы» опасны.

«Интер Майами» не заслужил выход на Клубный ЧМ

Слабый матч Месси, Бускетса и Суареса (Альба пропускал поединок из-за травмы) напомнил всем, что клуб Бекхэма не заслужил выход на Клубный чемпионат мира. «Интер Майами» не чемпион МЛС и не выигрывал местный аналог Лиги чемпионов для Северной Америки. Президент ФИФА Инфантино хотел, чтобы на турнире были Месси и Роналду, поэтому вручил путевку «Интеру» как представителю хозяев из США . Придумали правило, чтобы продавать билеты на матчи Месси, но прогорели: пересаживали зрителей на трибуны перед камерами.

Проблемы с посещаемостью остаются, многие зрители даже получат компенсацию, ведь они брали билеты по старым очень высоким ценам, а после этого стоимость пропусков на матч снижали и снижали. Хотя американцы не заинтересовались стартовым матчем Клубного ЧМ , игра получилась неплохой. Конечно, по качеству это не поединок плей-офф Лиги чемпионов, а скорее обычный матч МЛС , но 25 ударов на две команды компенсировали недочеты в тактике. Футболисты из Майами забрали мяч после перерыва, получилось отойти от шока.

В игре на три результата победила дружба, вернее, голкиперы. Но если основные участники ЧМ – вечером поединок ПСЖ и «Атлетико», сыграют хотя бы с таким желанием, как «Аль-Ахли», то турнир точно порадует футбольную публику этим летом. У многих команд найдется свой Устари, но будут также победы у нападающих. В первом матче атакующим игрокам не везло, плеймейкер Ашур получил травму на 14-й минуте, а результативный палестинец Али запомнился одним нереализованным моментом. «Аль-Ахли» не хватило концентрации.