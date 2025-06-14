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Кафу — о финале Лиги чемпионов: «Мне было жаль „Интер“»

вчера, 21:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером», а также высказался по поводу доверия молодым игрокам.

Такой матч, как ПСЖ против «Интера», случается раз в сто лет. Даже самый ярый фанат парижан не поставил бы на счет 5:0. Мне жаль «Интер», но столько пропускать – это ненормально. Они проиграли всего одну игру, но это была единственная, в которой нельзя было ошибаться. Через ПСЖ прошли Месси, Неймар и Мбаппе, но Лигу чемпионов им удалось выиграть только сейчас. Для этого нужны страсть, решимость и организация. Их победа заслуженная – она стала возможной ещё и благодаря большому доверию к молодежи. Как можно понять, хорош ли парень, если ему не дают играть? Надо не просто давать шанс – молодым нужно доверять и возлагать на них ответственность. Возможно, в Серии А пора это осознать.

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Интера» в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 05:17
Я не хотел жить!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:23
Да уж 5:0 это слишком жестоко.
Capral
Capral
вчера в 22:07
Прав Кафу, еще как прав. И мне тоже жаль Интер- я за них болел. Но на победу практически не расчитывал, потому что видел матчи итальянцев с предыдущими соперниками, которые оставили массу вопросов по игре Интера, особенно в обороне. Для меня, лично, счет-5:0 никакого значения не имеет, он лишь доказывает, что одна команда значительно сильней другой и как правило, такие разгромы- свидетельство неравенства сил. Уже после матча с Ливером в Париже, стало понятно, что ПСЖ- главный фаворит в ЛЧ. Пятый гол в ворота итальянцев, лишь подвёл итог неготовности команды к финалу. Вобщем, очень грамотный тренер Индзаги, после мужественного и очень грамотного финала с МС, этот экзамен провалил.

Ну а Кафу- тот еще плут, со своей вечно ехидной улыбочкой, в Великом Милане Анчелотти. Не сомневаюсь, что тот Милан- не проиграл бы финал ПСЖ!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:00
и потом, у Интера не было опорника Марчиньяка.
и двух латералей с флажками.
с такими потерями любая команда получит от 5 и больше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
еще раз, Интер получил все то, что должен был получать
против Баварии и Барсы.
всегда так, и в какой то момент более удачливый соперник начинает забивать таким возрастным командам, и цифры начинают оправдывать себя.
5-0 великая победа.
catal
catal
вчера в 21:54
Учитывая результаты беззубой сборной Италии - в точку. Итальянцы уже практически не играют в итальянских клубах. Даже в АПЛ, где традиционно 10 иностранцев из 11 на поле, в каждой команде есть свои местные Соланке, Райсы, Роджерсы, Уильямсы и прочие на первых ролях. Как им это удается - шут его знает. В Италии итальянцы зашуганы в дубле.
Гость
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