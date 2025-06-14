Кафу — о финале Лиги чемпионов: «Мне было жаль „Интер“»

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вчера, 21:50

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером», а также высказался по поводу доверия молодым игрокам.

Такой матч, как ПСЖ против «Интера», случается раз в сто лет. Даже самый ярый фанат парижан не поставил бы на счет 5:0. Мне жаль «Интер», но столько пропускать – это ненормально. Они проиграли всего одну игру, но это была единственная, в которой нельзя было ошибаться. Через ПСЖ прошли Месси, Неймар и Мбаппе, но Лигу чемпионов им удалось выиграть только сейчас. Для этого нужны страсть, решимость и организация. Их победа заслуженная – она стала возможной ещё и благодаря большому доверию к молодежи. Как можно понять, хорош ли парень, если ему не дают играть? Надо не просто давать шанс – молодым нужно доверять и возлагать на них ответственность. Возможно, в Серии А пора это осознать.

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Интера» в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0.