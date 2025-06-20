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«Бешикташ» подпишет Литвинова, если «Спартак» не продлит с ним контракт

вчера, 18:41

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов может продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, «Бешикташ» следит за развитием ситуации с новым контрактом футболиста. Если «красно-белым» не удастся продлить соглашение, истекающее в 2026 году, турецкий клуб предпримет действия для покупки игрока. Об интересе «Бешикташа» сообщалось ещё в прошлое трансферное окно, и сам Литвинов это уже лично комментировал.

В минувшем сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:24
Интересно, где Спартак будет брать паспортистов? Заболотных наберёт?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:47
Как не отметился результативным действием? Было дело,отметился.))))
протон
протон
вчера в 18:46
Вот и агент принялся за работу, начал вбрасывать) Сомневаюсь, что в Турции вообще знают о Литвинове
Гость
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