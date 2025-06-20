«Бешикташ» подпишет Литвинова, если «Спартак» не продлит с ним контракт

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов может продолжить карьеру в Турции.
По информации источника, «Бешикташ» следит за развитием ситуации с новым контрактом футболиста. Если «красно-белым» не удастся продлить соглашение, истекающее в 2026 году, турецкий клуб предпримет действия для покупки игрока. Об интересе «Бешикташа» сообщалось ещё в прошлое трансферное окно, и сам Литвинов это уже лично комментировал.
В минувшем сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.