«Бешикташ» подпишет Литвинова, если «Спартак» не продлит с ним контракт

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вчера, 18:41

Защитник московского «Спартака» может продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, «Бешикташ» следит за развитием ситуации с новым контрактом футболиста. Если «красно-белым» не удастся продлить соглашение, истекающее в 2026 году, турецкий клуб предпримет действия для покупки игрока. Об интересе «Бешикташа» сообщалось ещё в прошлое трансферное окно, и сам Литвинов это уже лично комментировал.

В минувшем сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.