Вирц: «Я хотел попробовать что-то новое, поэтому перешёл в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.
Очень счастлив и горд. Я долго ждал, и наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, покинуть Германию и перейти в Английскую Премьер-Лигу. Посмотрим, как я смогу проявить себя тут. Буду делать всё, что в моих силах. С нетерпением жду своего первого матча.
Сегодня было официально объявлено о переходе Вирца из «Байера» в «Ливерпуль».
У него была возможность перейти с Алонсо в «Реал», но он, вероятно, понял, что Алонсо не научит его там ничему новому. Ну, если не брать в расчет финансовую сторону вопроса. Он также мог выбрать «Манчестер Сити» и Пепа, но он понял, что там будет перестройка, плюс пока неясно, как долго Пеп там пробудет. Вирц сделал ход и сделал ставку на «Ливерпуль», потому что есть проект и есть отличная команда. Все очень просто. Конечно, он мог выбрать «Баварию», но он хотел покинуть Бундеслигу ради карьерного роста.
Ну, разница между Клоппом и Слотом в том, что Клопп купил бы за эти деньги трех-двух игроков и работал бы с ними, тогда как Слот выбрал одного талантливого игрока. Удачи ему и никаких серьезных травм.
У него была возможность перейти с Алонсо в «Реал», но он, вероятно, понял, что Алонсо не научит его там ничему новому. Ну, если не брать в расчет финансовую сторону вопроса. Он также мог выбрать «Манчестер Сити» и Пепа, но он понял, что там будет перестройка, плюс пока неясно, как долго Пеп там пробудет. Вирц сделал ход и сделал ставку на «Ливерпуль», потому что есть проект и есть отличная команда. Все очень просто. Конечно, он мог выбрать «Баварию», но он хотел покинуть Бундеслигу ради карьерного роста.
Ну, разница между Клоппом и Слотом в том, что Клопп купил бы за эти деньги трех-двух игроков и работал бы с ними, тогда как Слот выбрал одного талантливого игрока. Удачи ему и никаких серьезных травм.