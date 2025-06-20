Вирц: «Я хотел попробовать что-то новое, поэтому перешёл в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

Очень счастлив и горд. Я долго ждал, и наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, покинуть Германию и перейти в Английскую Премьер-Лигу. Посмотрим, как я смогу проявить себя тут. Буду делать всё, что в моих силах. С нетерпением жду своего первого матча.