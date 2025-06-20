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Вирц: «Я хотел попробовать что-то новое, поэтому перешёл в АПЛ»

вчера, 21:19

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

Очень счастлив и горд. Я долго ждал, и наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, покинуть Германию и перейти в Английскую Премьер-Лигу. Посмотрим, как я смогу проявить себя тут. Буду делать всё, что в моих силах. С нетерпением жду своего первого матча.

Сегодня было официально объявлено о переходе Вирца из «Байера» в «Ливерпуль».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:29
Главное без травм, а коллектив хороший у красных, с адаптацией помогут-подскажут.
Побед, удачи с Ливерпулем!
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:43
Что тут гадать — почему он выбрал Ливерпуль?

У него была возможность перейти с Алонсо в «Реал», но он, вероятно, понял, что Алонсо не научит его там ничему новому. Ну, если не брать в расчет финансовую сторону вопроса. Он также мог выбрать «Манчестер Сити» и Пепа, но он понял, что там будет перестройка, плюс пока неясно, как долго Пеп там пробудет. Вирц сделал ход и сделал ставку на «Ливерпуль», потому что есть проект и есть отличная команда. Все очень просто. Конечно, он мог выбрать «Баварию», но он хотел покинуть Бундеслигу ради карьерного роста.

Ну, разница между Клоппом и Слотом в том, что Клопп купил бы за эти деньги трех-двух игроков и работал бы с ними, тогда как Слот выбрал одного талантливого игрока. Удачи ему и никаких серьезных травм.
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:32
Правильно сделал
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:56
Действительно , РПЛ - полна неожиданностей и приключений ! Даже состав участников до конца не известен (могут возникнуть вопросы). А там глядишь , ещё и белорусы "подгребут". Короче сплошной драйв и кураж ! В общем Флориан - давай к нам - если , что проголосуют...)))
vasdjmub4kt9
vasdjmub4kt9
вчера в 21:52
Выбор правильный,тут он попробует много нового и думаю с пользой
Futurista
Futurista
вчера в 21:22
Ну что там в АПЛ может быть нового?)...в РПЛ надо было переходить...
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