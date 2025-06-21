Форвард «Спартака» Бонгонда начнёт реабилитацию в Бельгии

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вчера, 11:35

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал журналистам о том, где будет проходить первый этап реабилитации нападающий .

Игрок получил повреждение в товарищеском матче за сборную ДР Конго с Мали (1:0).