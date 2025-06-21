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Форвард «Спартака» Бонгонда начнёт реабилитацию в Бельгии

вчера, 11:35

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал журналистам о том, где будет проходить первый этап реабилитации нападающий Тео Бонгонда.

Игрок получил повреждение в товарищеском матче за сборную ДР Конго с Мали (1:0).

Некоторые игроки продолжают выступать на турнирах. 22 человека проходят медосмотр. Все готовы, выполнили требования физподготовки.

Бонгонда получил травму, повреждение ахилла. Потребуется около трёх месяцев для восстановления. Мы в контакте с врачами сборной. Первый этап будет в Бельгии, дальше вернётся к нам. Остальные игроки готовы. Кто имел микротравмы, уже восстановился.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:16
Здоровья Тео ! Ждём !
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
БЕЗ ВЕРЫ и жизнь какая-то "пресная" становится...
Сродни жизни жвачных животных.
Хотя...
ОНИ тоже, наверное, во что-то верят.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:11
Сейчас, при всём желании нет таких гениев как раньше. Поэтому можно только вспоминать прекрасное время, когда и люди были другие и футбол был другим... Я уже смирился с тем, что настоящего Динамо больше не увижу. Ну а ты, продолжай верить в торжество справедливости))).
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08
"Конечно, можно всех выгнать, только где же набрать настоящих?"

В 1976-1977 смогли же!?
Правда, те, кто набирал в новый Спартак ребят, сами ЛЮБИЛИ И СПАРТАК, И ФУТБОЛ.
Ну, или только ФУТБОЛ (К. И. Бесков).
А сейчас по команде сверху набирать будут - если будут, конечно - только одни распильщики...
Таковы реалии, к сожалению... ((
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:45
А были бы в Динамо люди, преданные ментовскому обществу, то и Клуб остался бы прежним. И еще, Володя, а сейчас есть из кого выбирать, есть такой Титан как Бесков или такие Гении, как Юрка и Федя? Конечно, можно всех выгнать, только где же набрать настоящих? В Спартаке счастливы видеть Барко, который и рядом не стоит с Гавриловым, или Угальде, которому так же далеко до Черенкова, как мне до здоровья!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:33
"По весеннему отрезку надо всех разогнать- включая тренера. Это возможно?"

Были бы в совете директоров люди, ЛЮБЯЩИЕ ФУТБОЛ и СПАРТАК, то что-то похожее вполне бы сделали.
Как осенью 1976 года.
Но, к великому сожалению, в совете директоров одни "эффективные манагеры", которым и футбол, и Спартак до сиреневой звезды... (
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:13
По весеннему отрезку надо всех разогнать- включая тренера. Это возможно?
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:03, ред.
Золотые слова!
По моему мнению, что-то Солари тяжело "вливается в коллектив".
По всему-то видно, что игрок отличный, тяготеющий и умеющий играть в комбинационный атакующий футбол.
А, вот, поди ж ты...
Очень хочу, чтобы в новом сезоне у него всё в Спартаке сладилось.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:59
По весеннему отрезку можно сказать, что Спартаку он нужен, как собаке пятая нога.
Был бесполезен, "изображал массовку"....
Если после травмы будет ИГРАТЬ за Спартак, а не дурака валять, то жду-с его выздоровления, а если, как в "весеннем" отрезке, то даже на лавку не нужен.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:54
Вот и посмотрим...думаю он уже адаптировался в нашей Стране...должен заиграть...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:16
Является ли он равноценной заменой?
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 11:44, ред.
Потому как он играл вторую часть сезона это вообще не потеря. Игрок который не обостряет на фланге, поэтому правый фланг в этом плане мертвый, учитывая ещё, что там на фланге обороны такие днари как Денисов и прощённый Хлусевич. Конголезец был полезен только когда с фланга убегал в центр, да и то без мяча. Его проходы с мячом легко читаемы для соперника.
Capral
Capral
вчера в 11:43
Здоровья парню и скорейшего Выздоровления!!!!!!! Он нужен Спартаку!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:40
Конечно это потери для Спартака здоровье ему Скорейшего выздоровления
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:40
Здоровья конечно , но есть замена в лице Солари...
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