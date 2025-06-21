Форвард «Спартака» Бонгонда начнёт реабилитацию в Бельгии

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал журналистам о том, где будет проходить первый этап реабилитации нападающий Тео Бонгонда.
Игрок получил повреждение в товарищеском матче за сборную ДР Конго с Мали (1:0).
Некоторые игроки продолжают выступать на турнирах. 22 человека проходят медосмотр. Все готовы, выполнили требования физподготовки.
Бонгонда получил травму, повреждение ахилла. Потребуется около трёх месяцев для восстановления. Мы в контакте с врачами сборной. Первый этап будет в Бельгии, дальше вернётся к нам. Остальные игроки готовы. Кто имел микротравмы, уже восстановился.