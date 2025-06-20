 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Власти Московской области прекратят поддержку профессионального спорта

вчера, 09:54

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион не планирует инвестировать в профессиональный спорт.

Профессиональные клубы — это частный бизнес, и финансирование из бюджета уже ушло в прошлое. Сейчас идёт коммерциализация: привлекаются спонсоры, букмекеры, растут доходы от телеправ и посещаемости. Если у «Химок» появится спонсор — будем только рады.

«Арена Химки» — муниципальный стадион, и мы уже создали максимально благоприятные условия по аренде. Но бюджетные средства на профессиональный футбол, хоккей или баскетбол выделять не будем.

18 июня футбольный клуб «Химки» сообщил о приостановке своей деятельности. Также проблемы возникают у другого профессионального спортивного клуба региона — хоккейного «Витязя».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: sport-express.ru
ОфициальноФутболки Месси и Суареса лидируют по продажам в МЛС в 2025 году
18 июня
«Химки» не погасили задолженность перед футболистами
18 июня
«Ювентус» продлил сотрудничество c Adidas
17 июня
В «Ривер Плейте» подтвердили сумму трансфера Мастантуоно в «Реал»
15 июня
«Интер» планирует досрочно погасить долг в размере 415 млн евро
14 июня
СлухиЗвезда НБА может стать совладельцем «Кристал Пэлас»
12 июня
 
Сортировать
Все комментарии
7a2cu6vyf3vx
7a2cu6vyf3vx
вчера в 13:16
А что будет с госчиновниками, которые у этой кормушки? Лни могут и губернатора "сожрать". Их столько расплодилось, что на них уже давно нет управы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51, ред.
Минуточку, минуточку!
Безусловно нельзя не согласиться с губернатором:
"Профессиональные клубы — это частный бизнес, и финансирование из бюджета уже ушло в прошлое"
Но вот только мне малограмотному непонятно, а как это понимать, если содержать команду должны профи, а за аренду поляны и здания с буквами "М" и "Ж" в муниципалитет?
А если в "муниципалитете" не найдут средств или эти средства будут по размерам больше чем арендная плата, необходимые для выполнения требований РФС к стадиону, если команда, например, выходит (или уходит) в РПЛ? Как тогда быть? Ах да! Мну забыл о прецеденте с Черноморцем....
Вот как то по неправильному раскладываются "мухи и мясо", мну кажется это тот случай, когда они должны быть в одной тарелке...
Нет?)
v28kfrmj85ch
v28kfrmj85ch
вчера в 11:29
Давно пора. Как и властям остальных регионов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:26
Это решение давно назрело. Большинство клубов привыкли сидеть на шее у местных бюджетов и совершенно не умеют зарабатывать деньги. К тому же у них непомерно раздута организационно-штатная структура. Реально многие должностные лица просто ничего не делают, получая огромные зарплаты. Примеру Московской области скоро последуют другие регионы...
lotsman
lotsman
вчера в 11:14
Создайте футбольную академию, на региональном уровне, это будет очень хорошее решение.
adekvat
adekvat
вчера в 10:51
Всякое бывает и банки банкротятся, и фирмы. Естественный отбор.
m2xqsyf8w9fx
m2xqsyf8w9fx
вчера в 10:07
Очень правильное решение, нечего сидеть на шее у государства и жить припеваючи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 