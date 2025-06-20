Власти Московской области прекратят поддержку профессионального спорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион не планирует инвестировать в профессиональный спорт.
Профессиональные клубы — это частный бизнес, и финансирование из бюджета уже ушло в прошлое. Сейчас идёт коммерциализация: привлекаются спонсоры, букмекеры, растут доходы от телеправ и посещаемости. Если у «Химок» появится спонсор — будем только рады.
«Арена Химки» — муниципальный стадион, и мы уже создали максимально благоприятные условия по аренде. Но бюджетные средства на профессиональный футбол, хоккей или баскетбол выделять не будем.
18 июня футбольный клуб «Химки» сообщил о приостановке своей деятельности. Также проблемы возникают у другого профессионального спортивного клуба региона — хоккейного «Витязя».
Безусловно нельзя не согласиться с губернатором:
"Профессиональные клубы — это частный бизнес, и финансирование из бюджета уже ушло в прошлое"
Но вот только мне малограмотному непонятно, а как это понимать, если содержать команду должны профи, а за аренду поляны и здания с буквами "М" и "Ж" в муниципалитет?
А если в "муниципалитете" не найдут средств или эти средства будут по размерам больше чем арендная плата, необходимые для выполнения требований РФС к стадиону, если команда, например, выходит (или уходит) в РПЛ? Как тогда быть? Ах да! Мну забыл о прецеденте с Черноморцем....
Вот как то по неправильному раскладываются "мухи и мясо", мну кажется это тот случай, когда они должны быть в одной тарелке...
Нет?)
Безусловно нельзя не согласиться с губернатором:
"Профессиональные клубы — это частный бизнес, и финансирование из бюджета уже ушло в прошлое"
Но вот только мне малограмотному непонятно, а как это понимать, если содержать команду должны профи, а за аренду поляны и здания с буквами "М" и "Ж" в муниципалитет?
А если в "муниципалитете" не найдут средств или эти средства будут по размерам больше чем арендная плата, необходимые для выполнения требований РФС к стадиону, если команда, например, выходит (или уходит) в РПЛ? Как тогда быть? Ах да! Мну забыл о прецеденте с Черноморцем....
Вот как то по неправильному раскладываются "мухи и мясо", мну кажется это тот случай, когда они должны быть в одной тарелке...
Нет?)