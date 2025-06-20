Власти Московской области прекратят поддержку профессионального спорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион не планирует инвестировать в профессиональный спорт.

Профессиональные клубы — это частный бизнес, и финансирование из бюджета уже ушло в прошлое. Сейчас идёт коммерциализация: привлекаются спонсоры, букмекеры, растут доходы от телеправ и посещаемости. Если у «Химок» появится спонсор — будем только рады.

«Арена Химки» — муниципальный стадион, и мы уже создали максимально благоприятные условия по аренде. Но бюджетные средства на профессиональный футбол, хоккей или баскетбол выделять не будем.