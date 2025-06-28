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«Барса» рефинансировала 424 млн евро долга по проекту реконструкции арены

вчера, 15:39

«Барселона» объявила о рефинансировании более 40% долга Espai Barça с долгосрочной структурой.

В сотрудничестве с финансовым консультантом Goldman Sachs клубу удалось реструктуризировать сумму задолженности в размере 424 млн евро, которая первоначально должна была быть погашена в 2028 году и использовалась для реконструкции стадиона «Камп Ноу», в новую структуру с использованием существующей финансовой базы.

Выплаты по новой структуре начнут осуществляться в 2033-м, а полностью долг будет погашен к 2050 году.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:44
Барса вся в долгах как в шелках. не умеют в клубе жить по средствам,наберают кредиты и долги а доходов нет даже на Кчм их не взяли где клубы зарабатывают хорошее деньги 💰 но Барсе не чего не перепадет с этого пирога.❌ Это все плохо для них за кончится. Недавно вон Лион французкий отправили во вторую лигу из за долгов, такое же будущее ждет и Барсу. Виноваты во всем сами не чего было платить гному по 555 милионов. Он срубил бабла и сбежал в Америку теперь у него новая доеная корова Интер Маями.
Tex
Tex ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 20:10
До этого Барса находилась в более плохом финансовом состоянии, соответственно из-за повышенных рисков им давали деньги в долг под более высокий процент, чем они смогли бы получить сейчас, когда их финансовое положение куда более устойчиво. Абсолютно логичное поведение рефинансировать кредит и получить больше срок и выгоднее условия. Они вообще проделали впечатляющую работу вытаскивая клуб из ямы. Единственный минус, что они продали на очень долгий срок часть прав
Niagara
Niagara
вчера в 17:29
остается дожить до 2050)))
g9we8xpv6s7h
g9we8xpv6s7h
вчера в 16:59
Все шито белыми нитками, настолько гигантские кредиты не дают.
Hamman
Hamman
вчера в 16:35
Что предыдущий руководитель клуба, что действующий мутят. Какие-то серые махинации с финансами. Не доведут они клуб до добра.
Для обывателя термин рефинансирование что-то заумное, а по факту это значит что руководство для погашения действующего долга по кредиту взяло другой кредит. Если это не затягивание клуба в ещё более глубокую кредитную яму, то поправьте меня.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
это значит, что расходы клуба уменьшатся, и появится больше денег для трансферов.
Лапорта и его команда очень умело выруливают ситуацию.
начали с зарплат игроков. все получилось более менее.
разгрузили годовые расходы и высвобождили деньги
для ФФП и усиления состава. Фати почти в Монако.
Ленгле бесплатно в Атлетико отпустили, и сохранили почти 30 млн что ушли на его зарплату...остался тер Штеген.
через год прощай Левандовски.
а это время пацаны набирают опыта больших матчей, ментально станут сильней, идет естественный отбор, сильные остаются, слабые уйдут.
сейчас вот с кредиторами договорились, судя по этой новости....
так Клуб закончит все стройки нового проекта, скоро Камп Ноу откроется.
Клуб будет больше зарабатывать. в общем, идет выздоровления.
мои поздравления.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:41
Это что же, ситуация не улучшилась?
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