«Барса» рефинансировала 424 млн евро долга по проекту реконструкции арены

«Барселона» объявила о рефинансировании более 40% долга Espai Barça с долгосрочной структурой.
В сотрудничестве с финансовым консультантом Goldman Sachs клубу удалось реструктуризировать сумму задолженности в размере 424 млн евро, которая первоначально должна была быть погашена в 2028 году и использовалась для реконструкции стадиона «Камп Ноу», в новую структуру с использованием существующей финансовой базы.
Выплаты по новой структуре начнут осуществляться в 2033-м, а полностью долг будет погашен к 2050 году.
Лапорта и его команда очень умело выруливают ситуацию.
начали с зарплат игроков. все получилось более менее.
разгрузили годовые расходы и высвобождили деньги
для ФФП и усиления состава. Фати почти в Монако.
Ленгле бесплатно в Атлетико отпустили, и сохранили почти 30 млн что ушли на его зарплату...остался тер Штеген.
через год прощай Левандовски.
а это время пацаны набирают опыта больших матчей, ментально станут сильней, идет естественный отбор, сильные остаются, слабые уйдут.
сейчас вот с кредиторами договорились, судя по этой новости....
так Клуб закончит все стройки нового проекта, скоро Камп Ноу откроется.
Клуб будет больше зарабатывать. в общем, идет выздоровления.
мои поздравления.
Лапорта и его команда очень умело выруливают ситуацию.
начали с зарплат игроков. все получилось более менее.
разгрузили годовые расходы и высвобождили деньги
для ФФП и усиления состава. Фати почти в Монако.
Ленгле бесплатно в Атлетико отпустили, и сохранили почти 30 млн что ушли на его зарплату...остался тер Штеген.
через год прощай Левандовски.
а это время пацаны набирают опыта больших матчей, ментально станут сильней, идет естественный отбор, сильные остаются, слабые уйдут.
сейчас вот с кредиторами договорились, судя по этой новости....
так Клуб закончит все стройки нового проекта, скоро Камп Ноу откроется.
Клуб будет больше зарабатывать. в общем, идет выздоровления.
мои поздравления.
Для обывателя термин рефинансирование что-то заумное, а по факту это значит что руководство для погашения действующего долга по кредиту взяло другой кредит. Если это не затягивание клуба в ещё более глубокую кредитную яму, то поправьте меня.
Для обывателя термин рефинансирование что-то заумное, а по факту это значит что руководство для погашения действующего долга по кредиту взяло другой кредит. Если это не затягивание клуба в ещё более глубокую кредитную яму, то поправьте меня.