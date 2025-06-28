«Барса» рефинансировала 424 млн евро долга по проекту реконструкции арены

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вчера, 15:39

«Барселона» объявила о рефинансировании более 40% долга Espai Barça с долгосрочной структурой.

В сотрудничестве с финансовым консультантом Goldman Sachs клубу удалось реструктуризировать сумму задолженности в размере 424 млн евро, которая первоначально должна была быть погашена в 2028 году и использовалась для реконструкции стадиона «Камп Ноу», в новую структуру с использованием существующей финансовой базы.

Выплаты по новой структуре начнут осуществляться в 2033-м, а полностью долг будет погашен к 2050 году.