Основным стадионом «Торпедо» станет «Арена Химки»

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что в сезоне 2025/2026 основным стадионом команды станет «Арена Химки».

В новом сезоне большую часть домашних игр чёрно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.