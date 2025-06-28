Основным стадионом «Торпедо» станет «Арена Химки»

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что в сезоне 2025/2026 основным стадионом команды станет «Арена Химки».
В новом сезоне большую часть домашних игр чёрно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.
Доброго вечера Уважаемому!
Вы стали допускать вольнодумство!)
РФС с Вами в корне не согласны..
Из-за не соответствия арены, не цирковой, а футбольной, Черноморец, с "хорошим составом команды и игрой" остался топтать неправильный "газон" славной, героической, новороссийской земли ещё минимум как на год!
Доброго вечера Уважаемому!
Вы стали допускать вольнодумство!)
РФС с Вами в корне не согласны..
Из-за не соответствия арены, не цирковой, а футбольной, Черноморец, с "хорошим составом команды и игрой" остался топтать неправильный "газон" славной, героической, новороссийской земли ещё минимум как на год!