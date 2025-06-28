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Основным стадионом «Торпедо» станет «Арена Химки»

вчера, 21:23

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что в сезоне 2025/2026 основным стадионом команды станет «Арена Химки».

В новом сезоне большую часть домашних игр чёрно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:23
"Свято место пусто не бывает"!...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:54
А в Лужниках газон натуральный, но туда почему-то Торпедо не пустили, неужели так и будет стоять, как памятник советского сталинского ампира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:41
А зачем синтетику стелить, ноги игрокам портить?...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:27
Стадион должен работать - всё логично...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:07
Минуточку, минуточку!
Доброго вечера Уважаемому!

Вы стали допускать вольнодумство!)
РФС с Вами в корне не согласны..
Из-за не соответствия арены, не цирковой, а футбольной, Черноморец, с "хорошим составом команды и игрой" остался топтать неправильный "газон" славной, героической, новороссийской земли ещё минимум как на год!
drug01
drug01
вчера в 21:30
Главное не арена а состав команды и сама игра!!!
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