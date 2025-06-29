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Сборная Англии выиграла чемпионат Европы до 21 года

сегодня, 00:34

Сборная Англии выиграла чемпионат Европы среди команд до 21 года, обыграв в финале сборную Германии (3:2 после дополнительного времени).

Счёт в матче открыл англичанин Харви Эллиотт на 5-й минуте, а на 25-й Омари Жиру-Хатчинсон удвоил преимущество своей команды. На 45+1-й минуте Нельсон Вайпер сократил разрыв, а Пол Небель сравнял счёт на 61-й минуте. В дополнительное время решающий гол забил Джон Роу на 92-й минуте, принеся англичанам победу.

Сборная Англии во второй раз подряд, и в четвёртый раз в своей истории, стала победителем молодёжного чемпионата Европы.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:02
И даже второй раз подряд...
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 05:01
Кейн до 18 играет )
протон
протон
сегодня в 01:54
у англичан просто эта сборная - "молодёжная" только по возрасту. Два свежеиспечённых победителя АПЛ, выглядели солидно, а уж результативность Эллиотта должна дать Слота пищу для размышлений, у него, кстати, уже сейчас трофеев больше, чем у Кейна за всю карьеру. p.s. Победный гол - просто цирк, когда Роуи принимал мяч, рядом ни одного немца не было, он мог спокойно остановить его ногой, и расстрелять ворота, а не вставать на четвереньки, чтоб ударить головой, - молодость, эмоции
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 00:59
По большому счёту, не думаю, чтт игра в молодёжке сильно скажется на ценнике напа из Штутгарта. Да и вообще причём тут сборная??? Его ведь клуб хочет подписать. Или что лучше как Подольски быть??? В сборной Лев Толстой, а в топ-клубах х.. простой. Только в родном Кёльне и блистал.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:56
У них Кейна нету))
Capral
Capral
сегодня в 00:55, ред.
По делу!!! С первых минут, я так и не понял, во что играет Германия. Невнятность и неорганизованность немецкой игры во всех линиях. Складывалось впечатление, что немцы вышли без четкого плана на игру. Абсолютно потерялся лидер Германии Вольтемаде. После фееричного полуфинала, сегодня, он пропал, растворился и только на 63мин., напомнил о себе сольным проходом. Кроме всего, отвратительно сыграл 2 номер Германии Коллинс, по флангу которого, англичане и забили два гола. Человек, постоянно теряющий позицию и игрока, тем не менее, весь матч оставался на поле!!!

Англичане играли просто. Сразу, без колебаний отдали центр, периодически прессинговали и выбегали в очень острые контратаки, против которых, немцы постоянно были неготовы. Поразительно, то, что Германия, которая безраздельно владела ценtром поля, его же, катастрофически и проиграла!!! Причем, свои вылазки, англичане, как правило совершали из центра, передавая мяч на правый фланг соперника, где систематически ошибался Коллинс. В организации игры, англичане преуспели больше соперника, их, очень простой, я бы даже сказал примитивный план сработал безотказно. Англичане были лучше во всем- в обороне и в атаке, а главное- в построении игры.

Вобщем, счет по игре. Как оказалось, если игра не пошла у Вольтемаде, в Германии не нашлось равноценной замены, а сам немец, постоянно передерживал мяч и затягивал атаку. Думаю, что 100млн., которые повесил на него Штутгарт, после такой игры уменьшатся в двое, как минимум, и вероятно- это правильно.

Англию с победой!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:38
браво!!!
молодые английские львы неутолимы побеждать ))))
вот когда главная команда станет чемпионом мира?
Гость
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