Сборная Англии выиграла чемпионат Европы до 21 года

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сегодня, 00:34

Сборная Англии выиграла чемпионат Европы среди команд до 21 года, обыграв в финале сборную Германии (3:2 после дополнительного времени).

Счёт в матче открыл англичанин Харви Эллиотт на 5-й минуте, а на 25-й Омари Жиру-Хатчинсон удвоил преимущество своей команды. На 45+1-й минуте Нельсон Вайпер сократил разрыв, а Пол Небель сравнял счёт на 61-й минуте. В дополнительное время решающий гол забил Джон Роу на 92-й минуте, принеся англичанам победу.

Сборная Англии во второй раз подряд, и в четвёртый раз в своей истории, стала победителем молодёжного чемпионата Европы.