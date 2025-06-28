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«Палмейрас» в овертайме обыграл «Ботафого» и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025

вчера, 21:47
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)1 : 0Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)БотафогоЗакончился в доп. время

«Палмейрас» одержал победу над «Ботафого» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (1:0).

Единственный гол в матче забил Паулиньо на 100-й минуте. На 116-й красную карточку получил защитник «Палмейраса» Густаво Гомес.

В 1/4 финала бразильский клуб сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Челси».

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:20
Наконец тупой автобус из Рио вылетел. Ювентус, блин, недоделанный
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:27
и это они бразильцы!
по идеи и репутации они должны играть красиво, атакующий футбол.
видим как тупые полена играют на отбой, никакой красоты.
чувствую, что и бенфика с челси покажут антифутбол.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:16
Местные разборки)
Всё зажигательное впереди!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:51
Ну думаю скауты Зенита все посмотрели))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
Ожидаемо скучная игра, полностью даже не посмотрел))
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