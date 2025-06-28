«Палмейрас» в овертайме обыграл «Ботафого» и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025

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вчера, 21:47

«Палмейрас» одержал победу над «Ботафого» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (1:0).

Единственный гол в матче забил Паулиньо на 100-й минуте. На 116-й красную карточку получил защитник «Палмейраса» Густаво Гомес.

В 1/4 финала бразильский клуб сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Челси».