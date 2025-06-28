«Палмейрас» в овертайме обыграл «Ботафого» и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025

«Палмейрас» одержал победу над «Ботафого» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (1:0).
Единственный гол в матче забил Паулиньо на 100-й минуте. На 116-й красную карточку получил защитник «Палмейраса» Густаво Гомес.
В 1/4 финала бразильский клуб сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Челси».
по идеи и репутации они должны играть красиво, атакующий футбол.
видим как тупые полена играют на отбой, никакой красоты.
чувствую, что и бенфика с челси покажут антифутбол.
по идеи и репутации они должны играть красиво, атакующий футбол.
видим как тупые полена играют на отбой, никакой красоты.
чувствую, что и бенфика с челси покажут антифутбол.
Всё зажигательное впереди!
Всё зажигательное впереди!