«Челси» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

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вчера, 08:01

«Челси» со счётом 4:1 переиграл «Бенфику» в дополнительное время во встрече 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

На 64-й минуте первый гол в матче забил игрок лондонцев Рис Джеймс. На 90+5-й счёт ударом с пенальти счёт сравнял футболист «Бенфики» Анхель Ди Мария, переведя игру в овертайм. Но в дополнительные полчаса забивал только «Челси» — сначала отличился Кристофер Нкунку на 108-й, потом Педру Нету на 115-й, а затем и Кирнан Дьюсбери-Холл на 117-й минуте.

На 92-й минуте был удалён игрок «орлов» Джанлука Престианни. Также матч прерывался на целых 2 часа из-за непогоды.

В другой встрече 1/8 финала сыграли «Палмейрас» и «Ботафого» (1:0). Благодаря этому «Палмейрас» с «Челси» встретятся в 1/4 финала турнира.