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«Челси» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

вчера, 08:01
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

«Челси» со счётом 4:1 переиграл «Бенфику» в дополнительное время во встрече 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

На 64-й минуте первый гол в матче забил игрок лондонцев Рис Джеймс. На 90+5-й счёт ударом с пенальти счёт сравнял футболист «Бенфики» Анхель Ди Мария, переведя игру в овертайм. Но в дополнительные полчаса забивал только «Челси» — сначала отличился Кристофер Нкунку на 108-й, потом Педру Нету на 115-й, а затем и Кирнан Дьюсбери-Холл на 117-й минуте.

На 92-й минуте был удалён игрок «орлов» Джанлука Престианни. Также матч прерывался на целых 2 часа из-за непогоды.

В другой встрече 1/8 финала сыграли «Палмейрас» и «Ботафого» (1:0). Благодаря этому «Палмейрас» с «Челси» встретятся в 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 09:27
Челси играет странный медленный футбол, напоминающий Интер и Милан. Управляемый хаос, где все отдано на откуп личным действиям футболистов. ПСЖ и Бавария с организованной игрой порвут Челси.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:46
Никому не интересный турнир никто и не хотел играть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:13, ред.
Матч смотрел исключительно из-за наблюдения за Палмером...
Резюме. Ему не хватает хорошего, виды видавшего коуча. Парень прекрасно принимает мяч, уходит от опеки, при своем росте замечательно координирован, обладает шикарным ударом, но... абсолютно не умеет распоряжаться снарядом в заключительной фазе атаки: то мимо мячик пульнёт, когда на партнёра надо отдать..., то наоборот, отдаёт на своего, когда самому стрелять надобно. Кроме всего, ему бы поправить игру в пас, ибо частенько бракует в передачах, хоть и мыслит правильно.
Одним словом, - алмаз без огранки.

По остальным "синим"... Очень нравится Нету и Фернандес, но последнему я бы уши оборвал за чрезмерные эмоции и ляляканье с арбитром, - как баба, ей-богу!

Бенфика... Ну там всё вообще печально выглядело. Матч с Баварией не смотрел, но как они умудрились с такой игрой у немцев выиграть, непонятно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:11
Вот он - могильщик Палмейраса и наша ставка!))
Кто за Челси - с победой, орлам расправить крылья и лететь дальше!
6kh9dkn522xw
6kh9dkn522xw
вчера в 09:04
Челси с красивой победой!!!
azkan
azkan
вчера в 08:56
С победой Челси!
Все шло к победе Челси. Бенфика начала открываться и второй гол был не за горами. И вот природа взяла свое и матч прервали за 4 минуты до конца.
Сказали что молнии.
Челси доминировал весь матч, первый удар в створ у Бенфики был во втором тайме. Великолепный, зрячий гол, казалось бы с неопасного штрафного забил Джеймс. Застал Трубина врасплох. А был хорош до этого гола.
Последние пять минут и экстра таймы не смотрел. Утром увидел счет и приятно удивился. Хороший подарок кто не спал и досмотрел до конца!
Судья по голам действительно Челси разозлились)))
Еще раз с победой Челси!
ABir
ABir
вчера в 08:46
Синие должны были побеждать в основное время.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:26
А не надо было злить этим перерывом
Гость
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