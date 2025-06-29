«Челси» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

«Челси» со счётом 4:1 переиграл «Бенфику» в дополнительное время во встрече 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
На 64-й минуте первый гол в матче забил игрок лондонцев Рис Джеймс. На 90+5-й счёт ударом с пенальти счёт сравнял футболист «Бенфики» Анхель Ди Мария, переведя игру в овертайм. Но в дополнительные полчаса забивал только «Челси» — сначала отличился Кристофер Нкунку на 108-й, потом Педру Нету на 115-й, а затем и Кирнан Дьюсбери-Холл на 117-й минуте.
На 92-й минуте был удалён игрок «орлов» Джанлука Престианни. Также матч прерывался на целых 2 часа из-за непогоды.
В другой встрече 1/8 финала сыграли «Палмейрас» и «Ботафого» (1:0). Благодаря этому «Палмейрас» с «Челси» встретятся в 1/4 финала турнира.
Все шло к победе Челси. Бенфика начала открываться и второй гол был не за горами. И вот природа взяла свое и матч прервали за 4 минуты до конца.
Сказали что молнии.
Челси доминировал весь матч, первый удар в створ у Бенфики был во втором тайме. Великолепный, зрячий гол, казалось бы с неопасного штрафного забил Джеймс. Застал Трубина врасплох. А был хорош до этого гола.
Последние пять минут и экстра таймы не смотрел. Утром увидел счет и приятно удивился. Хороший подарок кто не спал и досмотрел до конца!
Судья по голам действительно Челси разозлились)))
Еще раз с победой Челси!
Все шло к победе Челси. Бенфика начала открываться и второй гол был не за горами. И вот природа взяла свое и матч прервали за 4 минуты до конца.
Сказали что молнии.
Челси доминировал весь матч, первый удар в створ у Бенфики был во втором тайме. Великолепный, зрячий гол, казалось бы с неопасного штрафного забил Джеймс. Застал Трубина врасплох. А был хорош до этого гола.
Последние пять минут и экстра таймы не смотрел. Утром увидел счет и приятно удивился. Хороший подарок кто не спал и досмотрел до конца!
Судья по голам действительно Челси разозлились)))
Еще раз с победой Челси!
Резюме. Ему не хватает хорошего, виды видавшего коуча. Парень прекрасно принимает мяч, уходит от опеки, при своем росте замечательно координирован, обладает шикарным ударом, но... абсолютно не умеет распоряжаться снарядом в заключительной фазе атаки: то мимо мячик пульнёт, когда на партнёра надо отдать..., то наоборот, отдаёт на своего, когда самому стрелять надобно. Кроме всего, ему бы поправить игру в пас, ибо частенько бракует в передачах, хоть и мыслит правильно.
Одним словом, - алмаз без огранки.
По остальным "синим"... Очень нравится Нету и Фернандес, но последнему я бы уши оборвал за чрезмерные эмоции и ляляканье с арбитром, - как баба, ей-богу!
Бенфика... Ну там всё вообще печально выглядело. Матч с Баварией не смотрел, но как они умудрились с такой игрой у немцев выиграть, непонятно.
Резюме. Ему не хватает хорошего, виды видавшего коуча. Парень прекрасно принимает мяч, уходит от опеки, при своем росте замечательно координирован, обладает шикарным ударом, но... абсолютно не умеет распоряжаться снарядом в заключительной фазе атаки: то мимо мячик пульнёт, когда на партнёра надо отдать..., то наоборот, отдаёт на своего, когда самому стрелять надобно. Кроме всего, ему бы поправить игру в пас, ибо частенько бракует в передачах, хоть и мыслит правильно.
Одним словом, - алмаз без огранки.
По остальным "синим"... Очень нравится Нету и Фернандес, но последнему я бы уши оборвал за чрезмерные эмоции и ляляканье с арбитром, - как баба, ей-богу!
Бенфика... Ну там всё вообще печально выглядело. Матч с Баварией не смотрел, но как они умудрились с такой игрой у немцев выиграть, непонятно.