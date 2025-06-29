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Тренер «Бенфики» Лаже — о матче с «Челси»: «Мы проиграли отличной команде»

вчера, 10:27
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже отметил игру крайнего нападающего «Челси» Педру Нету после поражения в очном матче на Клубном чемпионате мира.

В каждом турнире у «Бенфики» всегда есть амбиции. Нам удалось финишировать первыми в группе, но за 90 минут случиться может всякое. У нас был шанс пройти дальше, но мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Я очень хорошо знаю Педру Нету: если у него есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить.

Напомним, что португальцы уступили «Челси» со счётом 1:4 в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:00
Бенфика сильнее была
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:00
Вы проиграли, нечего петь дифирамбы сопернику. Или что, для Бенфики любое поражение это рядовое событие? Слишком уж игриво Лаже ведет себя. Хватит приучать Бенфику к поражениям. Лучше проанализируй недостатки и подготовь рекомендации своим игрокам. Между прочим, своих футболистов можно покритиковать, не стоит их жалеть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
А Бенфика вчера какую-то лажу играла
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36
Никто и не сомневался, что Челси классная команда.
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