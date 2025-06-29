Тренер «Бенфики» Лаже — о матче с «Челси»: «Мы проиграли отличной команде»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» отметил игру крайнего нападающего «Челси» после поражения в очном матче на Клубном чемпионате мира.

В каждом турнире у «Бенфики» всегда есть амбиции. Нам удалось финишировать первыми в группе, но за 90 минут случиться может всякое. У нас был шанс пройти дальше, но мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Я очень хорошо знаю Педру Нету: если у него есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить.