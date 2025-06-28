Глава «Ливерпуля» о Клоппе: «Я видел, как работа на него давит»

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер в интервью источнику высказался об уходе из клуба главного тренера в прошлом году.

На гала-балу LFC Foundation [благотворительной организации мерсисайдцев — прим.ред.] Юрген говорил о том, насколько неустанна эта работа, и что он на самом деле не так уж много делал в «Ливерпуле», за исключением того, что просыпался утром и ехал на тренировочную площадку или на «Энфилд», проводил весь день на работе и возвращался домой поздно вечером.

Работа, я видел, как она на него давит, и я считаю его близким другом, поэтому, когда люди думают о том, чтобы стать тренером, я думаю, они считают, что главное — выигрывать матчи каждые выходные, но на самом деле это очень сложная работа.

Вы должны быть лидером академии, помощников, персонала, физиотерапевтов, врачей и, конечно же, болельщиков. Футбольное сообщество также присутствует в СМИ , так что я это понимаю.

Конечно, я хотел бы, чтобы он продолжал работать, но я также уважал его как друга за весь тот вклад, который он внёс. Я ценил его желание уйти очень организованным образом и то, что он хотел сообщить об этом сначала нам, потом команде, а затем болельщикам. Так что, знаете, испытав соответствующее разочарование, мы сказали: «Хорошо, мы собираемся начать новую главу».