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Глава «Ливерпуля» о Клоппе: «Я видел, как работа на него давит»

вчера, 14:34

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер в интервью источнику высказался об уходе из клуба главного тренера Юргена Клоппа в прошлом году.

На гала-балу LFC Foundation [благотворительной организации мерсисайдцев — прим.ред.] Юрген говорил о том, насколько неустанна эта работа, и что он на самом деле не так уж много делал в «Ливерпуле», за исключением того, что просыпался утром и ехал на тренировочную площадку или на «Энфилд», проводил весь день на работе и возвращался домой поздно вечером.

Работа, я видел, как она на него давит, и я считаю его близким другом, поэтому, когда люди думают о том, чтобы стать тренером, я думаю, они считают, что главное — выигрывать матчи каждые выходные, но на самом деле это очень сложная работа.

Вы должны быть лидером академии, помощников, персонала, физиотерапевтов, врачей и, конечно же, болельщиков. Футбольное сообщество также присутствует в СМИ, так что я это понимаю.

Конечно, я хотел бы, чтобы он продолжал работать, но я также уважал его как друга за весь тот вклад, который он внёс. Я ценил его желание уйти очень организованным образом и то, что он хотел сообщить об этом сначала нам, потом команде, а затем болельщикам. Так что, знаете, испытав соответствующее разочарование, мы сказали: «Хорошо, мы собираемся начать новую главу».

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Все комментарии
9u7wsf9ckj9r
9u7wsf9ckj9r
вчера в 16:58
Клопп просто перегорел на работе.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:44
Я думаю, если он вернется в большой футбол, то только в сб.Германии, после того, как Нагеля погонят оттуда...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:20
Скучаю по этому бородатому))
было время, и были слухи про Рому.
будет здорово, если однажды реально римлян возьмет.
их историю немного на историю Ливерпуля похожа.
в смысле давно не брали скудетто
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:19
А Вернер к чему это сказал? Больше нет тем для разговоров? Как бы работа на Клоппа не давила, он вернул Ливерпулю статус лидера Английского футбола. Вместе с Юргеном клуб, после большого перерыва, завоевал главный титул АПЛ. Кроме того Ливерпуль выиграл высший футбольный клубный трофей Европы.
Capral
Capral
вчера в 15:09, ред.
А я, раньше всех видел, как давит на Клоппа работа и говорил об этом еще 5 лет назад, что пора взять паузу. Дружище Макс не даст соврать.)))
Да, кстати, поскольку речь зашла о немце, для тех, кто интересуется ценой на Вольтемаде- она составляет около 100млн., евро и контракт еще не подписан, если верить авторитетной немецкой прессе, а ранние сообщения называют спекуляцией...
"Medien: VFB fuft 100 Millionen Euro für Woltemade auf".
Гость
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