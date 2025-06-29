Бителло: «Карпин поможет выиграть нам титул в новом сезоне»

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером «бело-голубых».
Я очень рад назначению Карпина. Это отличный тренер. Он очень хорошо работает не только на поле, но и за его пределами. Команда довольна. Карпин — тот, кто хорошо понимает Российскую Премьер-Лигу. Я уверен, он поможет нам выиграть титул в этом году.
«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.
Удачи Карпину и терпения!!!!!!!
Удачи Карпину и терпения!!!!!!!