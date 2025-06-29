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Бителло: «Карпин поможет выиграть нам титул в новом сезоне»

вчера, 14:02

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером «бело-голубых».

Я очень рад назначению Карпина. Это отличный тренер. Он очень хорошо работает не только на поле, но и за его пределами. Команда довольна. Карпин — тот, кто хорошо понимает Российскую Премьер-Лигу. Я уверен, он поможет нам выиграть титул в этом году.

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:41
Спасибо, хоть поржал. Люблю абсурдный юмор.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:03, ред.
Интересно, кто написал текст этой хвалебной оды? С какого перепугу Бителло решил похвалить нового главного тренера Динамо? Мне кажется, что этим процессом руководит жена Валерия Георгиевича. Вот только то, что проходило в Ростове, не обязательно получится в Москве. Всё-таки это Динамо... Не верю я Карпину.
Ezhil
Ezhil
вчера в 14:48, ред.
Скорее посадит надолго Динамо в середину таблицы, как Ростов.
xgyv6c24qs44
xgyv6c24qs44
вчера в 14:40
Карпин нигде, никогда и ничего не выиграл за всю свою убогую карьеру, и не выиграет.
Capral
Capral
вчера в 14:23
Как я не люблю подобные заявления. Спартак, тоже, весной много похожего говорил, в результате ничего не получилось. Приступайте к работе, помогайте тренеру и поменьше лишней болтовни, если хотите, чего-то добиться...

Удачи Карпину и терпения!!!!!!!
Гость
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