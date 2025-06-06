«Кристал Пэлас» рискует не сыграть в Лиге Европы в предстоящем сезоне

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вчера, 15:29

«Кристал Пэлас» столкнулся с проблемой участия в Лиге Европы из-за того, что его владельцы имеют акции в других командах — Джон Текстор контролирует «Лион», а Дэвид Блитцер — «Брондбю». По правилам УЕФА один инвестор не может владеть более чем одним клубом в еврокубках.

Клуб предлагал передать акции в слепой траст, как делали «Манчестер Сити» и « МЮ », но УЕФА отказал из-за пропущенного срока регистрации изменений.

Текстор планирует продать долю, но вряд ли успеет до жеребьевки Лиги Европы 17 июня. Если «Пэлас» исключат, их место займет «Ноттингем Форест», а «Брайтон» получит путёвку в Лигу конференций.