«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл на выезде «Чанчунь Ятай»

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вчера, 15:29

«Шанхай Шэньхуа» победил «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1 в 16-м туре Суперлиги Китая.

На 32-й минуте первый гол в матче забил игрок «Шанхая» Ченжие Чжу. На 44-й Карлуш Тейшейра удвоил преимущество подопечных российского тренера . На 53-й минуте Лонг Тан один мяч отыграл, но на большее футболистов «Чанчуня» не хватило.

На данный момент «Шанхай» лидирует в китайском чемпионате, набрав 38 очков. «Чанчунь Ятай» занимает 16-е место, у него в активе 8 баллов.

В предыдущем своём матче «Шанхай Шэньхуа» обыграл соперника в Кубке Китая и вышел в 1/4 финала этого турнира.