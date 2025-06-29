«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл на выезде «Чанчунь Ятай»

«Шанхай Шэньхуа» победил «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1 в 16-м туре Суперлиги Китая.
На 32-й минуте первый гол в матче забил игрок «Шанхая» Ченжие Чжу. На 44-й Карлуш Тейшейра удвоил преимущество подопечных российского тренера Леонида Слуцкого. На 53-й минуте Лонг Тан один мяч отыграл, но на большее футболистов «Чанчуня» не хватило.
На данный момент «Шанхай» лидирует в китайском чемпионате, набрав 38 очков. «Чанчунь Ятай» занимает 16-е место, у него в активе 8 баллов.
В предыдущем своём матче «Шанхай Шэньхуа» обыграл соперника в Кубке Китая и вышел в 1/4 финала этого турнира.