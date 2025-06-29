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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл на выезде «Чанчунь Ятай»

вчера, 15:29
Чанчунь ЯтайЛоготип футбольный клуб Чанчунь Ятай1 : 2Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа» победил «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1 в 16-м туре Суперлиги Китая.

На 32-й минуте первый гол в матче забил игрок «Шанхая» Ченжие Чжу. На 44-й Карлуш Тейшейра удвоил преимущество подопечных российского тренера Леонида Слуцкого. На 53-й минуте Лонг Тан один мяч отыграл, но на большее футболистов «Чанчуня» не хватило.

На данный момент «Шанхай» лидирует в китайском чемпионате, набрав 38 очков. «Чанчунь Ятай» занимает 16-е место, у него в активе 8 баллов.

В предыдущем своём матче «Шанхай Шэньхуа» обыграл соперника в Кубке Китая и вышел в 1/4 финала этого турнира.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:08
Лёня шагает к чемпионству .
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:49
А вот за Слуцкого я рад.... От него редко приходят известия, в основном после проведённых игр. Его работа вызывает уважение. Надеюсь, что один из самых успешных тренеров России, скоро закончит китайский этап карьеры и вернётся на Родину для того, чтобы возглавить топ-клуб.
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