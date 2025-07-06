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«Бавария» подтвердила перелом у Мусиалы

сегодня, 17:07
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Пресс-служба «Баварии» сообщила диагноз полузащитника Джамала Мусиалы.

Осмотр, сделанный клубными врачами, показал, что он получил перелом малоберцовой кости. 22-летний игрок вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и вскоре перенесёт операцию.

Напомним, что Мусиала получил травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» из-за столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 17:36
Вторично. Вопрос: почему в разделе "выигрыш" в общем зачёте у меня 36 место?
В разделе "выиграно за месяц" у меня 29 место. Сумма моего выигрыша на 17:32ч. 6 июля составляет 3046 баллов. Прошу исправить в разделе "выигрыш" и указывать правильное место общего зачёта.
Futurista
Futurista
сегодня в 17:28
Жаль конечно...но...молодой, заживет как на собаке)...
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:13
До Чм-26 должен прийти в форму , такие игроки нужны там
Capral
Capral
сегодня в 17:12
Единственный стоющий игрок в Баварии, и тот травмировался.
ЗДОРОВЬЯ Мусику!!!!!!! Держись, парень!!!!!!!
Гость
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