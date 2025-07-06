«Бавария» подтвердила перелом у Мусиалы

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сегодня, 17:07

Пресс-служба «Баварии» сообщила диагноз полузащитника .

Осмотр, сделанный клубными врачами, показал, что он получил перелом малоберцовой кости. 22-летний игрок вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и вскоре перенесёт операцию.

Напомним, что Мусиала получил травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» из-за столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.