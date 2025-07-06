«Бавария» подтвердила перелом у Мусиалы

Пресс-служба «Баварии» сообщила диагноз полузащитника Джамала Мусиалы.
Осмотр, сделанный клубными врачами, показал, что он получил перелом малоберцовой кости. 22-летний игрок вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и вскоре перенесёт операцию.
Напомним, что Мусиала получил травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» из-за столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.
В разделе "выиграно за месяц" у меня 29 место. Сумма моего выигрыша на 17:32ч. 6 июля составляет 3046 баллов. Прошу исправить в разделе "выигрыш" и указывать правильное место общего зачёта.
В разделе "выиграно за месяц" у меня 29 место. Сумма моего выигрыша на 17:32ч. 6 июля составляет 3046 баллов. Прошу исправить в разделе "выигрыш" и указывать правильное место общего зачёта.
ЗДОРОВЬЯ Мусику!!!!!!! Держись, парень!!!!!!!
ЗДОРОВЬЯ Мусику!!!!!!! Держись, парень!!!!!!!