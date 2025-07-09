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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» отдало Лепского в аренду в «Крылья Советов»

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баск
баск
вчера в 14:08
В команде сейчас три чистых ЦЗ (Осипенко, Фернандес, Маричаль).
Для целого сезона этого мало вообще-то.

Майсторович то ли выздоровел, то ли нет, так и непонятно.
Ну да, есть ещё Зайдензаль из Динамо-2, изредка привлекающийся к главной команде, но он сырой совсем.

И на этом фоне Лепского отдают в аренду на весь сезон.
Да ещё с правом выкупа.
Не нужен, выходит, Ванька родному клубу?
Странное решение..
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Да и правильно , пусть лучше там играет.
Гость
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