«Динамо» отдало Лепского в аренду в «Крылья Советов»

«Динамо» объявило о переходе защитника Ивана Лепского на правах аренды в «Крылья Советов». Контракт рассчитан до конца сезона и включает в себя опцию выкупа.
Недавно московский клуб продлил контракт с футболистом.
«Динамо» объявило о переходе защитника Ивана Лепского на правах аренды в «Крылья Советов». Контракт рассчитан до конца сезона и включает в себя опцию выкупа.
Недавно московский клуб продлил контракт с футболистом.
Для целого сезона этого мало вообще-то.
Майсторович то ли выздоровел, то ли нет, так и непонятно.
Ну да, есть ещё Зайдензаль из Динамо-2, изредка привлекающийся к главной команде, но он сырой совсем.
И на этом фоне Лепского отдают в аренду на весь сезон.
Да ещё с правом выкупа.
Не нужен, выходит, Ванька родному клубу?
Странное решение..
Для целого сезона этого мало вообще-то.
Майсторович то ли выздоровел, то ли нет, так и непонятно.
Ну да, есть ещё Зайдензаль из Динамо-2, изредка привлекающийся к главной команде, но он сырой совсем.
И на этом фоне Лепского отдают в аренду на весь сезон.
Да ещё с правом выкупа.
Не нужен, выходит, Ванька родному клубу?
Странное решение..