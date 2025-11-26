Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболисты «Кайрата» проиграли «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 22:38
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген3 : 2Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Казахстанский «Кайрат» со счетом 2:3 уступил датскому «Копенгагену» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Копенгагене.

Голами в составе победителей отметились Виктор Дадасон (26-я минута), Джордан Ларссон (59, с пенальти) и Роберт (73). У проигравших отличились Дастан Сатпаев (81) и Олжас Байбек (90). Для Ларссона это второй забитый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее он поразил ворота германского «Байера» (2:2) в стартовом матче общего этапа. Шведский нападающий с 2019 по 2022 год выступал за московский «Спартак».

«Копенгаген» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира. На счету команды 4 очка. В следующей встрече датский клуб сыграет в гостях против испанского «Вильярреала» 10 декабря.

«Кайрат», являющийся дебютантом Лиги чемпионов, пока не одержал ни одной победы в турнире. Команда набрала 1 очко после 5 встреч. В следующем туре «Кайрат» 9 декабря примет греческий «Олимпиакос».

shlomo
shlomo
сегодня в 23:09
Вроде бы всю игру солировали датчане, забили три мяча подряд, но глупая ошибка Кохарски стоила не только пропущенного гола, но и потерянной уверенности, после чего гости забили еще один раз, но на третий не хватило ни времени, ни сил. По делу выигрывает "Копенгаген", но так играть даже при разнице в три мяча нельзя на уровне ЛЧ.
