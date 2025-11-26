«Монако» упустил победу над «Пафосом» в матче ЛЧ, Головин отыграл 65 минут

1764185991

сегодня, 22:39

Футболисты «Монако» со счетом 2:2 сыграли вничью с кипрским «Пафосом» в выездной встрече пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Лимасоле.

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Такуми Минамино (5-я минута) и Фоларин Балогун (26). У проигравших отличились Давид Луис (18) и Иван Шуньич (88). Российский полузащитник «Монако» вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут, не записав на свой счет результативных действий.

«Монако» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками. В следующем матче команда сыграет на своем поле против турецкого «Галатасарая» 9 декабря. «Пафос» располагается на 23-й позиции, набрав 6 очков В следующем туре клуб 10 декабря сыграет в гостях с итальянским «Ювентусом».