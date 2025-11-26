Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
«Монако» упустил победу над «Пафосом» в матче ЛЧ, Головин отыграл 65 минут

сегодня, 22:39
ПафосЛоготип футбольный клуб Пафос2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Футболисты «Монако» со счетом 2:2 сыграли вничью с кипрским «Пафосом» в выездной встрече пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Лимасоле.

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Такуми Минамино (5-я минута) и Фоларин Балогун (26). У проигравших отличились Давид Луис (18) и Иван Шуньич (88). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут, не записав на свой счет результативных действий.

«Монако» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками. В следующем матче команда сыграет на своем поле против турецкого «Галатасарая» 9 декабря. «Пафос» располагается на 23-й позиции, набрав 6 очков В следующем туре клуб 10 декабря сыграет в гостях с итальянским «Ювентусом».

sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:23, ред.
Бывает и такое! Но это игра! Глянул протокол а это то Давид Луис из Челси!в 38 лет в ЛЧ забивает!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 23:08
Ну, сами виноваты! Совершенно непонятно, зачем Поконьоли дал установку держать счёт, когда можно было гораздо раньше пустить в игру Фати и идти за третьим мячом.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:54
Наших красно белых с уверенной победой и выходом в следующий этап... Молодцы. Год надо закончить на мажорной ноте.....
Гость
